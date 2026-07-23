В Саратове ограничат движение на улице Зарубина из-за ремонта теплосети

В Саратове на улице Зарубина ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети. Рабочие устраняют дефект на участке от улицы Горького до Симбирской.
По данным компании "Т Плюс", ремонт продлится до 27 июля включительно. Водителям и пешеходам рекомендуют заранее изменить маршруты и соблюдать осторожность в зоне проведения работ.
|Параметр
|Детали
|Место работ
|ул. Зарубина (от Горького до Симбирской)
|Срок завершения
|до 27 июля
|Причина
|устранение дефекта теплосети
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