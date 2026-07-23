В Саратове ограничат движение на улице Зарубина из-за ремонта теплосети

В Саратове на улице Зарубина ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети. Рабочие устраняют дефект на участке от улицы Горького до Симбирской.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Работы по ремонту трубы

По данным компании "Т Плюс", ремонт продлится до 27 июля включительно. Водителям и пешеходам рекомендуют заранее изменить маршруты и соблюдать осторожность в зоне проведения работ.

Параметр Детали Место работ ул. Зарубина (от Горького до Симбирской) Срок завершения до 27 июля Причина устранение дефекта теплосети