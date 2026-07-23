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В Саратове ограничат движение на улице Зарубина из-за ремонта теплосети

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове на улице Зарубина ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети. Рабочие устраняют дефект на участке от улицы Горького до Симбирской.

Работы по ремонту трубы
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Работы по ремонту трубы

По данным компании "Т Плюс", ремонт продлится до 27 июля включительно. Водителям и пешеходам рекомендуют заранее изменить маршруты и соблюдать осторожность в зоне проведения работ.

Параметр Детали
Место работ ул. Зарубина (от Горького до Симбирской)
Срок завершения до 27 июля
Причина устранение дефекта теплосети
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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