Федеральный бюджет выделил более 23 млн рублей на медицинские шаттлы в Пскове

Медицинские учреждения Псковской области получили автобусы-шаттлы для перевозки пациентов и персонала. Это первый случай, когда в автопарк региона закупают транспорт такого типа. Ключи от машин передали руководителям Псковской областной клинической больницы, а также межрайонных больниц Невеля, Острова, Порхова и Пскова.
Новые автобусы помогут связать центральные больницы с их удаленными отделениями. Для водителей скорой помощи и врачей это упростит логистику между объектами, а для жителей области — ускорит доступ к медицинской помощи в условиях низкой плотности населения.
"Новые машины позволят связать головные организации с отделениями, облегчат перемещение врачей и медицинского персонала, сделают медицинскую помощь для наших жителей более доступной и оперативной. С учетом специфики расселения в Псковской области это особенно важно", — отметил губернатор Михаил Ведерников.
Транспорт закупили по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". На эту партию машин из федерального бюджета направили более 23 миллионов рублей.
|Показатель
|Значение
|Стоимость новых шаттлов
|> 23 млн рублей
|Всего машин поставлено в регион с 2019 года
|~ 260 единиц
|Суммарные инвестиции в автопарк с 2019 года
|> 200 млн рублей
Для обычного жителя района или небольшого города это означает, что доставка в областной центр или межрайонную больницу станет более регулярной и менее зависимой от наличия частного транспорта.
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