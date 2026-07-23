Федеральный бюджет выделил более 23 млн рублей на медицинские шаттлы в Пскове

Медицинские учреждения Псковской области получили автобусы-шаттлы для перевозки пациентов и персонала. Это первый случай, когда в автопарк региона закупают транспорт такого типа. Ключи от машин передали руководителям Псковской областной клинической больницы, а также межрайонных больниц Невеля, Острова, Порхова и Пскова.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автобус с пандусом для инвалидов

Новые автобусы помогут связать центральные больницы с их удаленными отделениями. Для водителей скорой помощи и врачей это упростит логистику между объектами, а для жителей области — ускорит доступ к медицинской помощи в условиях низкой плотности населения.

"Новые машины позволят связать головные организации с отделениями, облегчат перемещение врачей и медицинского персонала, сделают медицинскую помощь для наших жителей более доступной и оперативной. С учетом специфики расселения в Псковской области это особенно важно", — отметил губернатор Михаил Ведерников.

Транспорт закупили по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". На эту партию машин из федерального бюджета направили более 23 миллионов рублей.

Показатель Значение Стоимость новых шаттлов > 23 млн рублей Всего машин поставлено в регион с 2019 года ~ 260 единиц Суммарные инвестиции в автопарк с 2019 года > 200 млн рублей

Для обычного жителя района или небольшого города это означает, что доставка в областной центр или межрайонную больницу станет более регулярной и менее зависимой от наличия частного транспорта.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов