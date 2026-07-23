В Рязанской области за первое полугодие 2024 года 1372 семьи воспользовались сертификатом "Семья 62". Проект позволяет молодоженам бесплатно получить медицинские консультации по репродуктивному здоровью и психологическую помощь.
Сервис доступен парам, которые зарегистрировали брак на территории региона. Помощь специалистов можно получить в течение года с даты свадьбы.
|Параметр
|Условия и возможности
|Кто может получить
|Супруги, заключившие брак в Рязанской области
|Срок действия
|Один год с даты регистрации брака
|Доступные услуги
|Медицинские консультации по репродуктивному здоровью, помощь психолога
Чтобы воспользоваться поддержкой, супругам нужно скачать приложение "Открытый регион62". Сертификат находится в разделе "Сертификаты и карты" после авторизации через личный кабинет "Госуслуг".
Мера поддержки работает по поручению губернатора Павла Малкова и соответствует целям национального проекта "Семья".
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.