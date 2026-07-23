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Сертификат "Семья 62" обеспечивает молодым парам доступ к медицинской и психологической помощи

Россия » Центр » Рязань

В Рязанской области за первое полугодие 2024 года 1372 семьи воспользовались сертификатом "Семья 62". Проект позволяет молодоженам бесплатно получить медицинские консультации по репродуктивному здоровью и психологическую помощь.

Обручальные кольца
Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обручальные кольца

Сервис доступен парам, которые зарегистрировали брак на территории региона. Помощь специалистов можно получить в течение года с даты свадьбы.

Параметр Условия и возможности
Кто может получить Супруги, заключившие брак в Рязанской области
Срок действия Один год с даты регистрации брака
Доступные услуги Медицинские консультации по репродуктивному здоровью, помощь психолога

Как получить сертификат

Чтобы воспользоваться поддержкой, супругам нужно скачать приложение "Открытый регион62". Сертификат находится в разделе "Сертификаты и карты" после авторизации через личный кабинет "Госуслуг".

Мера поддержки работает по поручению губернатора Павла Малкова и соответствует целям национального проекта "Семья".

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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