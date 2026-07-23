Предприниматели и горожане Уфы помогают людям, пострадавшим от наводнения

Жители и предприниматели Уфы собирают гуманитарную помощь для людей, пострадавших от наводнения в Аскинском районе. Основной пункт сбора развернули в Кировском районе по адресу: улица Пушкина, дом 85.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коробка помощи

Администрации Октябрьского и Кировского районов уже отправили в зону бедствия более тысячи пятилитровых бутылок питьевой воды. К сбору подключились и другие части города.

"Благодарю местных жителей и предприятия за оперативный отклик", — отметил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

Глава Советского района Айдар Базгутдинов поблагодарил уфимцев, бизнес и городские учреждения за помощь пострадавшим. В Дёмском районе собранный груз уже передали для транспортировки, о чем сообщил глава администрации Иван Иванов.

Что требуется в первую очередь

Администрация Кировского района под руководством Илвира Нурдавлятова определила список наиболее необходимых вещей. В приоритете оборудование для осушения помещений и товары первой необходимости.

Категория Предметы Техника Помпы, шланги, насосы для откачки воды, бытовые газовые баллоны Быт и сон Постельное белье, подушки, одеяла, матрасы Продукты и гигиена Питьевая вода, продукты длительного хранения, бытовая химия, средства личной гигиены Прочее Медикаменты, новая одежда и обувь, детские товары

Ранее в подтопленные населенные пункты Аскинского района уже доставили очередную партию гуманитарного груза.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова