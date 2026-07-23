Жители и предприниматели Уфы собирают гуманитарную помощь для людей, пострадавших от наводнения в Аскинском районе. Основной пункт сбора развернули в Кировском районе по адресу: улица Пушкина, дом 85.
Администрации Октябрьского и Кировского районов уже отправили в зону бедствия более тысячи пятилитровых бутылок питьевой воды. К сбору подключились и другие части города.
"Благодарю местных жителей и предприятия за оперативный отклик", — отметил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.
Глава Советского района Айдар Базгутдинов поблагодарил уфимцев, бизнес и городские учреждения за помощь пострадавшим. В Дёмском районе собранный груз уже передали для транспортировки, о чем сообщил глава администрации Иван Иванов.
Администрация Кировского района под руководством Илвира Нурдавлятова определила список наиболее необходимых вещей. В приоритете оборудование для осушения помещений и товары первой необходимости.
|Категория
|Предметы
|Техника
|Помпы, шланги, насосы для откачки воды, бытовые газовые баллоны
|Быт и сон
|Постельное белье, подушки, одеяла, матрасы
|Продукты и гигиена
|Питьевая вода, продукты длительного хранения, бытовая химия, средства личной гигиены
|Прочее
|Медикаменты, новая одежда и обувь, детские товары
Ранее в подтопленные населенные пункты Аскинского района уже доставили очередную партию гуманитарного груза.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.