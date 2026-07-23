Персонал АЗС будет распределять поток машин с помощью конусов для безопасности

Жителей города просят изменить привычный порядок заправки автомобилей из-за участившихся атак беспилотников. Основная цель — избежать скопления машин на АЗС, так как плотные колонны становятся легкой целью при обстреле.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию между автомобилями в очереди — не менее 3-4 метров. Это позволит рассредоточить транспорт и снизить возможный ущерб при попадании БПЛА по территории станции.

Действие Как правильно Ожидание в очереди Соблюдать интервал 3-4 метра, не создавать заторов Процесс оплаты Готовить карту или наличные заранее, уезжать от колонки сразу после заправки Поведение при тревоге Оставить машину и уйти в ближайшее укрытие или защищенное помещение АЗС

Чтобы сократить время нахождения на заправке, лучше использовать бесконтактные платежи или мобильные приложения. Если вы видите большой затор на одной станции, безопаснее переехать на другую или отложить заправку.

Также водителям просят не игнорировать требования персонала и ориентироваться по установленным конусам — они помогают правильно распределить поток машин для безопасности людей.