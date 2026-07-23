Жители Севастополя могут гулять по лесам: где теперь разрешено разводить огонь

Власти Севастополя разрешили горожанам и туристам гулять по лесам даже в дневное время, несмотря на действующий особый противопожарный режим. О смягчении ограничений сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Знак "Особый противопожарный режим"

Решение приняли с учетом того, что возможности для поездок за пределы полуострова сократились из-за атак на инфраструктуру и отмены ряда поездов, а также из-за дефицита горючего. Чтобы люди могли отдыхать на природе в доступных условиях, пешие и велосипедные прогулки теперь не запрещены при условии соблюдения правил безопасности.

"Принято решение не ограничивать пешие прогулки и прогулки на велосипедах в дневное время — при соблюдении правил противопожарной безопасности в лесах. При этом въезд автотранспорта запрещается, за исключением специального транспорта и проезда горожан к местам своего жительства, если нет альтернативных вариантов", — рассказала глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Для прогулок открыты все зеленые зоны города, включая особо охраняемые природные территории. Однако доступ для автомобилей по-прежнему закрыт.

Где можно развести огонь и переночевать

Несмотря на частичное открытие лесов, строгие требования к огню остаются в силе. Разводить костры разрешено только в специально отведенных точках.

Возможность Разрешенные локации Приготовление пищи на огне Инжир, Биостанция, Турецкая поляна, Торопова дача Ночлег в лесу Инжир, Биостанция, Батилиман

Юлия Гаврилова отметила, что в текущем сезоне лесных пожаров по вине туристов зафиксировано не было. В то же время она напомнила об иной серьезной угрозе — возгораниях, которые происходят из-за падения БПЛА.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова