Жители Севастополя могут гулять по лесам: где теперь разрешено разводить огонь

Власти Севастополя разрешили горожанам и туристам гулять по лесам даже в дневное время, несмотря на действующий особый противопожарный режим. О смягчении ограничений сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
Решение приняли с учетом того, что возможности для поездок за пределы полуострова сократились из-за атак на инфраструктуру и отмены ряда поездов, а также из-за дефицита горючего. Чтобы люди могли отдыхать на природе в доступных условиях, пешие и велосипедные прогулки теперь не запрещены при условии соблюдения правил безопасности.
"Принято решение не ограничивать пешие прогулки и прогулки на велосипедах в дневное время — при соблюдении правил противопожарной безопасности в лесах. При этом въезд автотранспорта запрещается, за исключением специального транспорта и проезда горожан к местам своего жительства, если нет альтернативных вариантов", — рассказала глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
Для прогулок открыты все зеленые зоны города, включая особо охраняемые природные территории. Однако доступ для автомобилей по-прежнему закрыт.
Несмотря на частичное открытие лесов, строгие требования к огню остаются в силе. Разводить костры разрешено только в специально отведенных точках.
|Возможность
|Разрешенные локации
|Приготовление пищи на огне
|Инжир, Биостанция, Турецкая поляна, Торопова дача
|Ночлег в лесу
|Инжир, Биостанция, Батилиман
Юлия Гаврилова отметила, что в текущем сезоне лесных пожаров по вине туристов зафиксировано не было. В то же время она напомнила об иной серьезной угрозе — возгораниях, которые происходят из-за падения БПЛА.
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