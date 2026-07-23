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Обычный паспорт откроет двери в клинику: в Московской области создали условия, которые ускорят диагностику

Россия » Центр » Московская область

В ближайшую субботу, 25 июля, Центры амбулаторной онкологической помощи Московской области проведут масштабную акцию для населения. Жители региона смогут проконсультироваться с профильными онкологами и пройти инструментальные обследования для выявления новообразований кожи. Также медики организуют скрининги, позволяющие оценить риски развития патологий в органах дыхания и желудочно-кишечном тракте, передает пресс-служба Минздрава России.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Доступные методы диагностики для мужчин и женщин

Программа осмотров разделена с учетом гендерной специфики: женщинам предложат маммографию, УЗИ молочных желез и цитологические тесты. Мужчины, в свою очередь, смогут сдать кровь на ПСА-тестирование, необходимое для ранней диагностики рака предстательной железы. Подобная диспансеризация становится критически важной, учитывая, что в регионе уже изменили подход к здоровью самых маленьких жителей, расширив программы генетического тестирования.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул, что регулярные визиты к врачам — это база ответственного отношения к себе. По словам Забелина, шансы на полное выздоровление многократно возрастают при обнаружении болезни на начальных этапах. Согласно данным профильного ведомства, на которые ссылаются "Вести Подмосковья", с начала текущего года бесплатную диагностику в таком формате уже получили свыше 4 тысяч человек.

"Своевременное обследование позволяет выявить скрытые онкологические процессы еще до появления первых симптомов, что радикально меняет прогноз лечения", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Организация приема и запись

Медицинские учреждения будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00 без предварительной записи в порядке живой очереди. Это особенно актуально на фоне того, что в столице москвичей лишат привычного способа записи из-за частых прогулов приемов. В Подмосковье же стараются сделать доступ к специалистам максимально упрощенным для всех категорий граждан.

День открытых дверей ориентирован на работающее население, которому сложно найти время для посещения клиники в будни. Врачи рекомендуют брать с собой паспорт и полис ОМС для оперативного оформления документов. Подобные инициативы позволяют значительно снизить смертность от злокачественных новообразований за счет массового охвата населения профилактическими мерами.

Ответы на популярные вопросы о Дне открытых дверей

Нужно ли направление от терапевта для участия в акции?

Нет, в день проведения акции консультации онкологов и диагностические процедуры проводятся без предварительного посещения терапевта и без направлений.

Какие документы необходимо иметь при себе?

Для прохождения обследования и оформления медицинской документации участникам потребуются паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

Сколько времени занимает весь процесс осмотра?

В зависимости от выбранного профиля обследования (маммография, УЗИ или анализы крови) посещение центра вместе с ожиданием занимает от 40 до 90 минут.

Могут ли жители других регионов пройти обследование 25 июля?

Акция ориентирована прежде всего на жителей Московской области, прикрепленных к местным поликлиникам, однако при наличии полиса ОМС медицинская помощь оказывается в соответствии с федеральным законодательством.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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