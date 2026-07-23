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Вода поднялась почти на три метра: ситуация в селе Сайды вынудила авиацию работать на пределе

Россия » Дальний Восток » Якутск

В селе Сайды Верхоянского района Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал резкий подъем воды на реке Бытантай: уровень достиг 1076 см, тогда как опасным считается показатель от 804 см.

Затопленная деревня
Фото: Pravda.ru by Олег Никитин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Затопленная деревня

Меры помощи и эвакуация

Из-за удаленности территории и размытых дорог основным средством логистики стал вертолет Ми-8. С его помощью из села Суордах в Сайды перебросили бойцов Верхоянского поисково-спасательного отряда для координации работ.

Авиация обеспечила доставку грузов из Батагая и вывоз людей из зоны затопления.

Категория Данные
Доставленный груз 1290 кг (вода, продукты)
Оборудование 3 электростанции, 3 водяных насоса
Эвакуированные 18 человек (включая 8 детей)

Текущая ситуация в селе

"Сейчас в пункте временного размещения в селе Сайды находятся 21 человек, из них четверо детей. Сегодня утром спасатели приступят к работам по дворовым территориям, помогут жителям получить гуманитарную помощь", — сообщил начальник Верхоянского ПСО Егор Слепцов.

Насосы доставили для откачки воды из затопленных помещений и подвалов. Спасатели сосредоточились на расчистке придомовых территорий.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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