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В Саратовской области заменили асфальт и ограждения на территориях школ и детских садов

Россия » Поволжье » Саратов

В Романовском районе Саратовской области обновили территории школ и детских садов. Работы прошли по проекту Вячеслава Володина: в поселках отремонтировали дворы, спортивные площадки, заменили ограждения и смонтировали новые игровые зоны.

Детский сад
Фото: Wikipedia by АНО ЕИ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Детский сад

Контроль за качеством исполнения взял на себя депутат Госдумы Николай Панков вместе с педагогами и воспитателями. О завершении всех этапов благоустройства он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Где обновили инфраструктуру

Обновление затронуло все социальные объекты района. В Романовке привели в порядок школьный двор, установили новый забор и обустроили подход к стадиону. На территориях трех детских садов заменили асфальт, смонтировали заборы и игровые комплексы.

Работы прошли и в опорных селах:

  • В Усть-Щербедино восстановили школьную спортплощадку;
  • в Мордовском Карае отремонтировали дорожки и отмостки.

"У всех зданий отремонтированы отмостки. Это защитит фундаменты от сырости и разрушения. Важно качество выполненных работ. За это будет строгий спрос с подрядных организаций по гарантии", — уточнил Николай Панков.

Парламентарий отметил, что инициатива председателя Госдумы создает для сельских детей условия для развития и качественного обучения.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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