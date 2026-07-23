В Саратовской области заменили асфальт и ограждения на территориях школ и детских садов

В Романовском районе Саратовской области обновили территории школ и детских садов. Работы прошли по проекту Вячеслава Володина: в поселках отремонтировали дворы, спортивные площадки, заменили ограждения и смонтировали новые игровые зоны.
Контроль за качеством исполнения взял на себя депутат Госдумы Николай Панков вместе с педагогами и воспитателями. О завершении всех этапов благоустройства он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».
Обновление затронуло все социальные объекты района. В Романовке привели в порядок школьный двор, установили новый забор и обустроили подход к стадиону. На территориях трех детских садов заменили асфальт, смонтировали заборы и игровые комплексы.
Работы прошли и в опорных селах:
"У всех зданий отремонтированы отмостки. Это защитит фундаменты от сырости и разрушения. Важно качество выполненных работ. За это будет строгий спрос с подрядных организаций по гарантии", — уточнил Николай Панков.
Парламентарий отметил, что инициатива председателя Госдумы создает для сельских детей условия для развития и качественного обучения.
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