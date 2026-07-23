Небо обрушится на улицы Ростова-на-Дону: экстренные меры предопределили работу спасателей города

В Ростове-на-Дону до 26 июля ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 19 м/с. Городские службы перевели в режим повышенной готовности, чтобы избежать подтоплений улиц и оперативно устранять последствия непогоды.
О forecasts предупредил начальник городского Управления по делам ГО и ЧС Алексей Азарянский на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел первый заместитель главы Администрации города Тарас Дядьков.
Режим повышенной готовности для коммунальных и экстренных служб действует с 18:00 23 июля до 12:00 27 июля. В этот период спасатели и диспетчеры службы "112" работают в усиленном режиме, чтобы мгновенно реагировать на заявки жителей.
|Мероприятие
|Цель и срок
|Очистка ливнеприемников
|Предотвращение застоя воды на проезжей части улиц
|Мобилизация сил и средств ПСС
|Оперативный выезд на места происшествий по звонкам в "112"
|Режим повышенной готовности
|С 18:00 23 июля до 12:00 27 июля
Особое внимание в Администрации уделили ливневкам: дорожники должны проверить и очистить решетки ливнеприемных камер, чтобы сильные осадки не превратили улицы в реки.
Ростовчан просят быть осторожными во время грозы и ветра. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру "112".
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