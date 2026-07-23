Небо обрушится на улицы Ростова-на-Дону: экстренные меры предопределили работу спасателей города

В Ростове-на-Дону до 26 июля ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 19 м/с. Городские службы перевели в режим повышенной готовности, чтобы избежать подтоплений улиц и оперативно устранять последствия непогоды.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная дорога

О forecasts предупредил начальник городского Управления по делам ГО и ЧС Алексей Азарянский на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел первый заместитель главы Администрации города Тарас Дядьков.

Режим повышенной готовности для коммунальных и экстренных служб действует с 18:00 23 июля до 12:00 27 июля. В этот период спасатели и диспетчеры службы "112" работают в усиленном режиме, чтобы мгновенно реагировать на заявки жителей.

Мероприятие Цель и срок Очистка ливнеприемников Предотвращение застоя воды на проезжей части улиц Мобилизация сил и средств ПСС Оперативный выезд на места происшествий по звонкам в "112" Режим повышенной готовности С 18:00 23 июля до 12:00 27 июля

Особое внимание в Администрации уделили ливневкам: дорожники должны проверить и очистить решетки ливнеприемных камер, чтобы сильные осадки не превратили улицы в реки.

Ростовчан просят быть осторожными во время грозы и ветра. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру "112".