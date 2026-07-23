В Великом Новгороде построят открытый университетский комплекс с видовым рестораном

В Великом Новгороде строят университетский кампус. Сейчас объект готов на 21%.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строители на стройплощадке

Рабочие возводят несущие конструкции и перекрытия зданий. На восьмом и девятом этажах монтируют каркас, а на первом-пятом обустраивают внутренние стены и перегородки. Параллельно идут работы по монтажу колонн и стен второго этажа многофункционального комплекса. На стройплощадке ежедневно работают 280 человек и 14 единиц спецтехники, в том числе шесть башенных кранов.

Ход строительства проверили заместитель губернатора Новгородской области Оксана Белокрылова и проректор по образовательной деятельности НовГУ Андрей Ефременков.

"Для университета это чрезвычайно важный объект, потому что мы сильно выросли в количестве студентов — с 2017 года более чем в два раза. Теперь мы подтягиваем инфраструктуру, чтобы к нам приезжали ребята из нашего региона и других областей и действительно чувствовали, что это университет мирового уровня", — отметил Андрей Ефременков.

Параметры нового кампуса

Комплекс создают для студентов и молодых ученых. Жилая зона площадью 75 тысяч квадратных метров вместит 4 тысячи человек. В комнатах предусмотрены отдельные кухни и санузлы, также выделены специальные блоки для исследователей. Помимо жилья, в кампусе откроют зоны для учебы, спорта и отдыха.

Характеристика Значение Вместимость 4 000 мест Жилая площадь ~ 75 000 кв. м Текущая готовность 21%

Объект не станет закрытой территорией. Первые этажи многофункционального комплекса и видовой ресторан будет открыт для всех жителей Великого Новгорода. Строительство организовали ОЭЗ "Новгородская" совместно с правительством региона и НовГУ им. Ярослава Мудрого.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова