Независимые АЗС в Поволжье установили более высокие цены на топливо по сравнению с сетями

Топливный рынок России выходит из кризиса. Вице-премьер Александр Новак сообщил 21 июля, что меры правительства начали работать: запрет на экспорт бензина и дизеля, рост производства и перенос ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах помогли стабилизировать ситуацию.
В Поволжье изменения заметны на заправках. В Чувашии сеть "Лукойл" увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров на одного покупателя. В "Татнефти" ограничения мягче: бензин АИ-92 и дизель продают без лимитов, а на АИ-95 сохраняется порог в 30 литров.
Несмотря на частичное смягчение правил, заправки по-прежнему не продают топливо в канистры. Очереди на АЗС начали сокращаться, но дефицит всё еще ощутим в ряде точек региона.
|Статус АЗС в Чувашии (на 21 июля)
|Количество станций
|Дефицит или отсутствие бензина
|61
|Дефицит или отсутствие дизеля
|35
|Действуют ограничения по продаже
|45
Рынок остается неоднородным. Цены на независимых заправках сейчас заметно выше, чем в крупных сетевых компаниях.
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