Независимые АЗС в Поволжье установили более высокие цены на топливо по сравнению с сетями

Топливный рынок России выходит из кризиса. Вице-премьер Александр Новак сообщил 21 июля, что меры правительства начали работать: запрет на экспорт бензина и дизеля, рост производства и перенос ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах помогли стабилизировать ситуацию.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате

В Поволжье изменения заметны на заправках. В Чувашии сеть "Лукойл" увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров на одного покупателя. В "Татнефти" ограничения мягче: бензин АИ-92 и дизель продают без лимитов, а на АИ-95 сохраняется порог в 30 литров.

Несмотря на частичное смягчение правил, заправки по-прежнему не продают топливо в канистры. Очереди на АЗС начали сокращаться, но дефицит всё еще ощутим в ряде точек региона.

Статус АЗС в Чувашии (на 21 июля) Количество станций Дефицит или отсутствие бензина 61 Дефицит или отсутствие дизеля 35 Действуют ограничения по продаже 45

Рынок остается неоднородным. Цены на независимых заправках сейчас заметно выше, чем в крупных сетевых компаниях.

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