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Независимые АЗС в Поволжье установили более высокие цены на топливо по сравнению с сетями

Россия » Поволжье » Чебоксары

Топливный рынок России выходит из кризиса. Вице-премьер Александр Новак сообщил 21 июля, что меры правительства начали работать: запрет на экспорт бензина и дизеля, рост производства и перенос ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах помогли стабилизировать ситуацию.

Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате

В Поволжье изменения заметны на заправках. В Чувашии сеть "Лукойл" увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров на одного покупателя. В "Татнефти" ограничения мягче: бензин АИ-92 и дизель продают без лимитов, а на АИ-95 сохраняется порог в 30 литров.

Несмотря на частичное смягчение правил, заправки по-прежнему не продают топливо в канистры. Очереди на АЗС начали сокращаться, но дефицит всё еще ощутим в ряде точек региона.

Статус АЗС в Чувашии (на 21 июля) Количество станций
Дефицит или отсутствие бензина 61
Дефицит или отсутствие дизеля 35
Действуют ограничения по продаже 45

Рынок остается неоднородным. Цены на независимых заправках сейчас заметно выше, чем в крупных сетевых компаниях.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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