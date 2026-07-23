В Саратовской области задержали партию мелкого рогатого скота без идентификационных бирок

Ветеринарные специалисты Новоузенской районной станции по борьбе с болезнями животных совместно с полицией задержали в Саратовской области 200 голов мелкого рогатого скота. Перевозка осуществлялась без сопроводительных ветеринарных документов, у животных отсутствовали идентификационные бирки. Владелец перевозил скот с целью дальнейшей реализации. Животные возвращены по месту выхода для проведения карантинных мероприятий, регистрации и установки бирок. Материалы по факту задержания направлены в управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям для принятия соответствующих мер.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Коричневая корова с рогами на цветущем туманном лугу

"Животные возвращены по месту выхода с целью проведения необходимых карантинных мероприятий, а также регистрации и установки бирок. В настоящее время материалы по факту задержания направлены в управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер", — сообщил начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев.

Специалисты напоминают: соблюдение ветеринарного законодательства обязательно для предотвращения возникновения особо опасных болезней, в том числе общих для человека и животных, и сохранения эпизоотического благополучия.