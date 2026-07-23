Геологи обнаружили уникальные формы тафони и надвиги в предгорьях Алтайского края

Ученые из Барнаула начали полевые исследования для создания геопарка в предгорьях Алтая. Первая экспедиция прошла в окрестностях Белокурихи, где специалисты зафиксировали ключевые геологические объекты.

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Основное внимание исследователей привлек Белокурихинский разлом. Этот тектонический шов определил не только рельеф местности, но и появление местных минеральных вод — термальных, радоносодержащих и азотно-кремнистых.

"Мы изучаем территорию, где проходит так называемый Белокурихинский разлом. Именно благодаря ему образовались наши знаменитые минеральные воды", — рассказал руководитель научной группы по созданию геопарка Александр Дунец.

Особенности рельефа и породы

В окрестностях Белокурихи ученые обнаружили надвиги — результат движения горных пород. Снаружи это выглядит как скальный козырек, выдвинутый вперед. Процесс формируется по системе трещин шириной от трех до двадцати сантиметров.

"Есть горы, есть равнины. Горы движутся, поэтому это и называется надвигом. При этом они формируются и движутся по системе трещин", — пояснила старший научный сотрудник ИВЭП СО РАН Софья Платонова.

Еще одним объектом изучения стали тафони — округлые углубления в гранитных скалах. Они возникают из-за воздействия ветра, воды и соли, которые постепенно разрушают породу изнутри. По размеру и площади распространения такие формы рельефа в Алтайском крае крупнее, чем в Монголии.

Также исследователи осмотрели старые геологоразведочные канавы 1950-х годов, район "каменного города" на востоке Белокурихи и участки с пегматитами — кристаллическими породами из кварца и полевого шпата. Наличие этих выходов на поверхность стало дополнительным основанием для оформления территории как геопарка.

Границы будущего парка

Проект охватывает значительную часть предгорий. В состав геопарка могут войти следующие административные единицы:

Район / Поселок Статус в проекте Белокуриха Центральный узел (разлом, тафони) Смоленский район Потенциальная территория включения Алтайский район Потенциальная территория включения Солонешенский район Место следующей экспедиции

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