Транспортное управление Калининградской области ввело пересадки для маршрутов №1 и №120 с 30 июля

С 30 июля в Калининградской области меняют схему движения рейсовых автобусов. Перестановки затронули маршруты, проходящие через трассу "Донское-Синявино-Янтарный", где начинаются активные работы по капитальному ремонту дороги.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожная разметка

Для жителей поселков Синявино и Донское, а также работников прибрежной зоны Янтарного, изменения означают пересадку на разные маршруты. Чтобы добраться до областного центра или вернуться домой, пассажирам теперь нужно стыковать рейсы №120 и №1.

Расписание и пересадки

Основной маршрут №120 "Калининград — Синявино" будет ходить по следующему графику:

Из Синявино в Калининград: 6:05 и 19:20.

Из Калининграда в Синявино: 17:30.

Для тех, кому нужно попасть в город из Янтарного или Синявино с пересадкой, организовали стыковку рейсов №1 и №120 (остановка "ул. Балебина"):

Остальные рейсы будут следовать до остановки "ул. Балебина" в Янтарном. Актуальный график опубликуют на сайте автовокзала.

Параметры дорожных работ

Ремонт почти 8 километров трассы выполнит АО "Автомагистраль" (бывшее государственное ДЭУ №2 из Правдинска). Стоимость контракта составила 1,226 млрд рублей. Завершить работы должны до 25 ноября 2027 года.

Дорожники заменят полотно и обновят автобусные остановки. Также на участке проложат тротуары, установят уличное освещение и смонтируют систему отвода ливневых вод.

Масштаб реконструкции потребовал значительных изменений в землепользовании и ландшафте:

Изъяли 37 земельных участков в Зеленоградском, Янтарном и Светлогорском округах (включая земли СНТ "Шторм" и ДНТ "Алмаз").

Под вырубку попали 545 деревьев и три кустарника.

Среди изъятых земель оказались участки под индивидуальное жилищное строительство, ведение подсобного хозяйства и сельхозугодья фермеров.