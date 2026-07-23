Транспортное управление Калининградской области ввело пересадки для маршрутов №1 и №120 с 30 июля

С 30 июля в Калининградской области меняют схему движения рейсовых автобусов. Перестановки затронули маршруты, проходящие через трассу "Донское-Синявино-Янтарный", где начинаются активные работы по капитальному ремонту дороги.
Для жителей поселков Синявино и Донское, а также работников прибрежной зоны Янтарного, изменения означают пересадку на разные маршруты. Чтобы добраться до областного центра или вернуться домой, пассажирам теперь нужно стыковать рейсы №120 и №1.
Основной маршрут №120 "Калининград — Синявино" будет ходить по следующему графику:
Для тех, кому нужно попасть в город из Янтарного или Синявино с пересадкой, организовали стыковку рейсов №1 и №120 (остановка "ул. Балебина"):
Остальные рейсы будут следовать до остановки "ул. Балебина" в Янтарном. Актуальный график опубликуют на сайте автовокзала.
Ремонт почти 8 километров трассы выполнит АО "Автомагистраль" (бывшее государственное ДЭУ №2 из Правдинска). Стоимость контракта составила 1,226 млрд рублей. Завершить работы должны до 25 ноября 2027 года.
Дорожники заменят полотно и обновят автобусные остановки. Также на участке проложат тротуары, установят уличное освещение и смонтируют систему отвода ливневых вод.
Масштаб реконструкции потребовал значительных изменений в землепользовании и ландшафте:
Среди изъятых земель оказались участки под индивидуальное жилищное строительство, ведение подсобного хозяйства и сельхозугодья фермеров.
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