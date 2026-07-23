Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтяной экспорт оказался на паузе: Казахстан пошел на болезненный шаг после атак на морской терминал
Не сдавайте старый АКБ, пока не узнаете правду: эта ошибка может стоить вам тысячи рублей и нервов
Тьма накроет оживленные трассы: аномальное небесное явление спровоцировало жесткие запреты
В Великом Новгороде построят открытый университетский комплекс с видовым рестораном
Кулинарный обман века: зачем на самом деле нужен тот самый таинственный ящик под духовкой
НЛО на Луне или ошибка техники: загадка "Аполлона-14" спустя десятилетия снова всплыла
Независимые АЗС в Поволжье установили более высокие цены на топливо по сравнению с сетями
Продать и забыть: 7 главных причин, почему вторичка пополняется жильем по наследству
Потратили полмиллиона на путевку: турецкий берег обернулся для российской семьи кошмаром в четырех стенах

Ярославская область обеспечит приток более 1400 новых медиков после завершения обучения

Россия » Центр » Ярославль

Ярославская область продолжает привлекать врачей в региональные больницы. За прошлый год в лечебные учреждения вышли 422 молодых специалиста, часть из которых приехала из других субъектов страны.

Медицинский персонал в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Медицинский персонал в больнице

Пополнение штатов

В прошлом году регион привлек 422 выпускника медицинских вузов и колледжей. Из них 35 человек переехали в Ярославскую область из Краснодарского края, Московской, Вологодской и Ивановской областей, Республики Коми и ЛНР.

Сейчас на подготовку ориентированы новые группы студентов и ординаторов. Количество специалистов, которые придут в больницы после обучения, выглядит следующим образом:

Категория подготовки Количество человек
Студенты вузов (целевая подготовка) 680
Ординаторы 157
Студенты медицинского колледжа 622

"Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важная региональная и государственная задача… В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки специалистов системы здравоохранения", — отметил губернатор Михаил Евраев.

Усиление узких специальностей

В этом году штат ярославской клинической больницы №3 пополнили фельдшер и две медсестры. В первую очередь руководство учреждения искало врачей редких профилей, чтобы сократить очереди на прием в поликлинике и стационаре.

К работе приступили дерматовенеролог Екатерина Калугина и оториноларинголог Нурислан Магомедов. Появление молодых узких специалистов позволяет быстрее внедрять новые стандарты лечения в повседневную практику больницы.

"Молодые врачи приходят в ярославские больницы не просто на смену старшему поколению. Такая профессиональная преемственность — залог передачи бесценного опыта", — пояснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Мир. Новости мира
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Под мостами не парковаться: в Санкт-Петербурге МЧС ввело запрет для ряда автомобилей из‑за риска пожара
ГИБДД Нижегородской области расширила контроль за ремнями безопасности и телефонами
В Петрозаводске восстановили водоснабжение в двадцати домах после аварии 23 июля
Затмит любые современные рецепты: хрустящие томаты по-тамбовски — вкус 1965 года
От чесночных кружочков до сырных лодочек: лучшие рецепты кабачков, которые удивят даже гурманов
Администрация Мурома предоставила жилье врачам из Владимира на период работы в местном центре
Полиция и ФССП помогли вернуть часть средств жертве телефонных мошенников
В Псковской области закупили медицинские шаттлы на сумму более 23 млн рублей для сельских жителей
Миллионы сайтов под угрозой: Минцифры предупреждает о риске поломки браузеров
Цены на бензин в Тамбовской области оказались выше, чем во многих субъектах РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.