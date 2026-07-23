Ярославская область обеспечит приток более 1400 новых медиков после завершения обучения

Ярославская область продолжает привлекать врачей в региональные больницы. За прошлый год в лечебные учреждения вышли 422 молодых специалиста, часть из которых приехала из других субъектов страны.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинский персонал в больнице

Пополнение штатов

В прошлом году регион привлек 422 выпускника медицинских вузов и колледжей. Из них 35 человек переехали в Ярославскую область из Краснодарского края, Московской, Вологодской и Ивановской областей, Республики Коми и ЛНР.

Сейчас на подготовку ориентированы новые группы студентов и ординаторов. Количество специалистов, которые придут в больницы после обучения, выглядит следующим образом:

Категория подготовки Количество человек Студенты вузов (целевая подготовка) 680 Ординаторы 157 Студенты медицинского колледжа 622

"Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важная региональная и государственная задача… В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки специалистов системы здравоохранения", — отметил губернатор Михаил Евраев.

Усиление узких специальностей

В этом году штат ярославской клинической больницы №3 пополнили фельдшер и две медсестры. В первую очередь руководство учреждения искало врачей редких профилей, чтобы сократить очереди на прием в поликлинике и стационаре.

К работе приступили дерматовенеролог Екатерина Калугина и оториноларинголог Нурислан Магомедов. Появление молодых узких специалистов позволяет быстрее внедрять новые стандарты лечения в повседневную практику больницы.

"Молодые врачи приходят в ярославские больницы не просто на смену старшему поколению. Такая профессиональная преемственность — залог передачи бесценного опыта", — пояснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

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