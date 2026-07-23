Цены на основные марки бензина в Татарстане выросли почти на два рубля за семь дней. По данным на 10 апреля, литр АИ-92 теперь обходится в среднем в 47,36 рубля, а АИ-95 — в 50,86 рубля.
За неделю стоимость топлива поднялась на 1,8 рубля. Динамика затронула и другие виды горючего: средняя цена на дизель достигла 43,50 рубля за литр.
|Марка топлива
|Цена (руб/литр)
|Рост за неделю
|АИ-92
|47,36
|+1,8 руб.
|АИ-95
|50,86
|+1,8 руб.
|Дизель
|43,50
|Выросла
Подорожание вызвали два фактора: скачок мировых котировок нефти и рост расходов на доставку топлива до АЗС. Ранее литр АИ-92 стоил 45,56 рубля, а АИ-95 — 49,06 рубля.
Дальнейшее движение цен в республике будет зависеть от ситуации на глобальном нефтяном рынке и внутренней экономической конъюнктуры региона.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.