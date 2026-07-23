Рост расходов на доставку и мировые цены привели к подорожанию бензина в Татарстане

Цены на основные марки бензина в Татарстане выросли почти на два рубля за семь дней. По данным на 10 апреля, литр АИ-92 теперь обходится в среднем в 47,36 рубля, а АИ-95 — в 50,86 рубля.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

За неделю стоимость топлива поднялась на 1,8 рубля. Динамика затронула и другие виды горючего: средняя цена на дизель достигла 43,50 рубля за литр.

Марка топлива Цена (руб/литр) Рост за неделю АИ-92 47,36 +1,8 руб. АИ-95 50,86 +1,8 руб. Дизель 43,50 Выросла

Подорожание вызвали два фактора: скачок мировых котировок нефти и рост расходов на доставку топлива до АЗС. Ранее литр АИ-92 стоил 45,56 рубля, а АИ-95 — 49,06 рубля.

Дальнейшее движение цен в республике будет зависеть от ситуации на глобальном нефтяном рынке и внутренней экономической конъюнктуры региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов