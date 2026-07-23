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Земельный лот площадью 25 гектаров в Омском районе выставлен на продажу за 223 млн рублей

Россия » Сибирь » Омск

В Омском районе на торги выставили земельный массив площадью почти 25 гектаров для строительства складов или логистического центра. Участок находится в селе Троицкое, начальная цена лота составляет 223 млн рублей.

Стая страусов на ферме
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Стая страусов на ферме

Актив состоит из пяти смежных участков (каждый примерно по 4,9 га). Земля относится к категории населенных пунктов с видом разрешенного использования "склады". К территории уже подведено электричество. Заявки на покупку принимают до 14 сентября 2026 года.

Параметр Данные
Общая площадь 24,76 га
Начальная стоимость 223 077 000 рублей
Локация с. Троицкое, Омский район

Транспортная доступность и окружение

Участок расположен в зоне с развитой транспортной инфраструктурой: рядом проходит федеральная трасса Р-254 "Иртыш" и находится железнодорожная станция Карбышево-2 Западно-Сибирской железной дороги. В 1,3 км от границ земли находится ЖК "Ясная Поляна".

Территория имеет высокую привлекательность для создания оптово-распределительных или производственных центров из-за соседства с действующими объектами. Рядом работает агроцентр "Макошь", где базируется фруктовый терминал "Фруд Сити". Также в этом районе строится логистический центр Wildberries, который планируют запустить к 2026 году.

"Появление таких крупных площадок под склады вблизи федеральных трасс и ж/д путей говорит о росте спроса на логистическую инфраструктуру региона", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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