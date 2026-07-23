Земельный лот площадью 25 гектаров в Омском районе выставлен на продажу за 223 млн рублей

В Омском районе на торги выставили земельный массив площадью почти 25 гектаров для строительства складов или логистического центра. Участок находится в селе Троицкое, начальная цена лота составляет 223 млн рублей.
Актив состоит из пяти смежных участков (каждый примерно по 4,9 га). Земля относится к категории населенных пунктов с видом разрешенного использования "склады". К территории уже подведено электричество. Заявки на покупку принимают до 14 сентября 2026 года.
|Параметр
|Данные
|Общая площадь
|24,76 га
|Начальная стоимость
|223 077 000 рублей
|Локация
|с. Троицкое, Омский район
Участок расположен в зоне с развитой транспортной инфраструктурой: рядом проходит федеральная трасса Р-254 "Иртыш" и находится железнодорожная станция Карбышево-2 Западно-Сибирской железной дороги. В 1,3 км от границ земли находится ЖК "Ясная Поляна".
Территория имеет высокую привлекательность для создания оптово-распределительных или производственных центров из-за соседства с действующими объектами. Рядом работает агроцентр "Макошь", где базируется фруктовый терминал "Фруд Сити". Также в этом районе строится логистический центр Wildberries, который планируют запустить к 2026 году.
"Появление таких крупных площадок под склады вблизи федеральных трасс и ж/д путей говорит о росте спроса на логистическую инфраструктуру региона", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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