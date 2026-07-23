Ресторан китайской кухни в Выборгском районе Петербурга закрыт из-за отсутствия контроля гигиены

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга закрыл ресторан китайской кухни "Дитай" на две недели. Заведение приостановили из-за грубых нарушений санитарных норм.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Интерьер кафе с десертами

Проверка выявила, что повара хранили сырье вместе с готовыми блюдами, использовали необработанные яйца и работали без технологических карт. В ресторане не нашли дезинфицирующих средств и документации по производственному контролю.

Сфера нарушений Что обнаружили инспекторы Хранение и готовка Смешивание сырых и готовых продуктов, отсутствие маркировки, использование необработанных яиц. Гигиена и контроль Плохая уборка помещений, отсутствие журналов температуры. Персонал Отсутствие ежедневных медосмотров и данных о вакцинации.

Суд признал компанию ООО "999", владеющую рестораном, виновной по статье 6.6 КоАП РФ. По итогам заседания деятельность заведения приостановили на 14 суток.

Интересно, что в официальных соцсетях и на сайте ресторана информацию о судебном решении не раскрыли. Там сообщают, что с 8 июля по 1 августа заведение закрыто "по техническим причинам" для ремонта. При этом у "Дитай" высокий рейтинг на "Яндекс Картах" — 4,5 балла при четырех тысячах отзывов.