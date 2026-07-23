Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтяной экспорт оказался на паузе: Казахстан пошел на болезненный шаг после атак на морской терминал
Не сдавайте старый АКБ, пока не узнаете правду: эта ошибка может стоить вам тысячи рублей и нервов
Тьма накроет оживленные трассы: аномальное небесное явление спровоцировало жесткие запреты
В Великом Новгороде построят открытый университетский комплекс с видовым рестораном
Кулинарный обман века: зачем на самом деле нужен тот самый таинственный ящик под духовкой
НЛО на Луне или ошибка техники: загадка "Аполлона-14" спустя десятилетия снова всплыла
Независимые АЗС в Поволжье установили более высокие цены на топливо по сравнению с сетями
Продать и забыть: 7 главных причин, почему вторичка пополняется жильем по наследству
Потратили полмиллиона на путевку: турецкий берег обернулся для российской семьи кошмаром в четырех стенах

Ресторан китайской кухни в Выборгском районе Петербурга закрыт из-за отсутствия контроля гигиены

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга закрыл ресторан китайской кухни "Дитай" на две недели. Заведение приостановили из-за грубых нарушений санитарных норм.

Интерьер кафе с десертами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Интерьер кафе с десертами

Проверка выявила, что повара хранили сырье вместе с готовыми блюдами, использовали необработанные яйца и работали без технологических карт. В ресторане не нашли дезинфицирующих средств и документации по производственному контролю.

Сфера нарушений Что обнаружили инспекторы
Хранение и готовка Смешивание сырых и готовых продуктов, отсутствие маркировки, использование необработанных яиц.
Гигиена и контроль Плохая уборка помещений, отсутствие журналов температуры.
Персонал Отсутствие ежедневных медосмотров и данных о вакцинации.

Суд признал компанию ООО "999", владеющую рестораном, виновной по статье 6.6 КоАП РФ. По итогам заседания деятельность заведения приостановили на 14 суток.

Интересно, что в официальных соцсетях и на сайте ресторана информацию о судебном решении не раскрыли. Там сообщают, что с 8 июля по 1 августа заведение закрыто "по техническим причинам" для ремонта. При этом у "Дитай" высокий рейтинг на "Яндекс Картах" — 4,5 балла при четырех тысячах отзывов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Юг
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Еда и рецепты
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Под мостами не парковаться: в Санкт-Петербурге МЧС ввело запрет для ряда автомобилей из‑за риска пожара
ГИБДД Нижегородской области расширила контроль за ремнями безопасности и телефонами
В Петрозаводске восстановили водоснабжение в двадцати домах после аварии 23 июля
Затмит любые современные рецепты: хрустящие томаты по-тамбовски — вкус 1965 года
От чесночных кружочков до сырных лодочек: лучшие рецепты кабачков, которые удивят даже гурманов
Администрация Мурома предоставила жилье врачам из Владимира на период работы в местном центре
Полиция и ФССП помогли вернуть часть средств жертве телефонных мошенников
В Псковской области закупили медицинские шаттлы на сумму более 23 млн рублей для сельских жителей
Миллионы сайтов под угрозой: Минцифры предупреждает о риске поломки браузеров
Цены на бензин в Тамбовской области оказались выше, чем во многих субъектах РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.