Сибирский фестиваль бега в Новосибирске ввел забег на 5 км и обновил трассу полумарафона

В Новосибирске 12 сентября пройдет Сибирский фестиваль бега. В этом году организаторы меняют формат мероприятия и пересматривают маршруты, чтобы увеличить число участников.
Главным событием фестиваля станет XXIX полумарафон памяти Александра Раевича. Президент Федерации лёгкой атлетики Новосибирской области Дмитрий Малахов переработал маршрут: теперь бегуны пройдут четыре круга вместо прежних пяти или шести. Чтобы сохранить общую дистанцию, один круг удлинили — трасса теперь охватывает больше участков в центре города.
Маршруты заново измерят для получения сертификата Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Это позволит признать результаты забега на международном уровне. Организаторы рассчитывают, что обновления привлекут еще 2 000 человек.
|Показатель
|Значение
|Общее число участников (прошлый год)
|около 15 000 чел.
|Участники полумарафона и забега на 10 км
|порядка 3 000 чел.
|Ожидаемый прирост участников в этом году
|+ 2 000 чел.
В программу добавили новую дистанцию — 5 км. Все финишировавшие на этом отрезке получат медали. Половина доступных слотов на этот забег уже продана.
Сохранили и традиционные форматы для разных возрастов:
Для команд пройдет корпоративная эстафета на 21,1 км. Дистанцию разделят на пять этапов. Соревнования проведут в двух категориях: лиге А для профессионалов и лиге Б для любителей.
"Фестиваль — это не просто спортивное состязание, а настоящий праздник активного образа жизни. Мероприятие объединяет и профессионалов, и любителей", — сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
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