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Сибирский фестиваль бега в Новосибирске ввел забег на 5 км и обновил трассу полумарафона

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске 12 сентября пройдет Сибирский фестиваль бега. В этом году организаторы меняют формат мероприятия и пересматривают маршруты, чтобы увеличить число участников.

Укладка покрытия на беговую дорожку
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Укладка покрытия на беговую дорожку

Что изменили в программе

Главным событием фестиваля станет XXIX полумарафон памяти Александра Раевича. Президент Федерации лёгкой атлетики Новосибирской области Дмитрий Малахов переработал маршрут: теперь бегуны пройдут четыре круга вместо прежних пяти или шести. Чтобы сохранить общую дистанцию, один круг удлинили — трасса теперь охватывает больше участков в центре города.

Маршруты заново измерят для получения сертификата Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Это позволит признать результаты забега на международном уровне. Организаторы рассчитывают, что обновления привлекут еще 2 000 человек.

Показатель Значение
Общее число участников (прошлый год) около 15 000 чел.
Участники полумарафона и забега на 10 км порядка 3 000 чел.
Ожидаемый прирост участников в этом году + 2 000 чел.

Дистанции и форматы забегов

В программу добавили новую дистанцию — 5 км. Все финишировавшие на этом отрезке получат медали. Половина доступных слотов на этот забег уже продана.

Сохранили и традиционные форматы для разных возрастов:

  • чемпионат ползунков для младенцев;
  • «Детская лига» для дошкольников;
  • забеги на 1,5 км для детей и молодежи;
  • дистанция 3 км для участников 2009–2011 годов рождения и любителей.

Для команд пройдет корпоративная эстафета на 21,1 км. Дистанцию разделят на пять этапов. Соревнования проведут в двух категориях: лиге А для профессионалов и лиге Б для любителей.

"Фестиваль — это не просто спортивное состязание, а настоящий праздник активного образа жизни. Мероприятие объединяет и профессионалов, и любителей", — сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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