Импортный фрукт внезапно стал роскошью: в Удмуртии мониторинг выявил неприятный ценовой скачок

В Удмуртии зафиксированы заметные колебания цен на продовольственном рынке в период с 14 по 20 июля. Согласно данным региональной службы статистики, наиболее ощутимо для кошельков жителей подорожали бананы, цена которых увеличилась на 4,1% и достигла 150 рублей за килограмм. Параллельно с этим кредитная нагрузка населения заставляет внимательнее следить за чеками, где гречневая крупа прибавила 3,3%, подорожав до 53 рублей, а стоимость охлажденных кур выросла на 2,6%, составив в среднем 207 рублей за килограмм.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg Бананы

Динамика цен на овощи и товары первой необходимости

Сезонный фактор оказал решающее влияние на плодоовощную продукцию, позволив частично компенсировать рост затрат на другие продукты. Лидером падения цен стали свежие огурцы, которые подешевели сразу на 10% до 108 рублей, а белокочанная капуста сбросила 6,5% стоимости, зафиксировавшись на отметке 57 рублей. Также в республике стали доступнее куриные яйца, цена на которые снизилась на 3,9%, и репчатый лук, подешевевший на 2,5%. Эти данные подтверждаются мониторингом, который проводит издание udm-info.ru.

"Локальные скачки цен на импортные фрукты и бакалею часто связаны с логистическими издержками, тогда как удешевление овощей "борщевого набора" — классический признак летнего сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru экономический аналитик Никита Волков.

Изменения затронули и непродовольственный сектор: туалетное мыло и женские эластичные колготки выросли в цене почти на 4%, в то время как подгузники и хозяйственное мыло стали дешевле. В сфере услуг зафиксирован резкий скачок стоимости зарубежного отдыха — путевки в Юго-Восточную Азию подорожали на 10,9%. На фоне таких трат жителям региона приходится выбирать более бюджетные варианты досуга, посещая, например, городские парки, доступ к которым остается бесплатным.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Удмуртии

Почему бананы дорожают быстрее других фруктов?

Рост стоимости бананов обусловлен их полной зависимостью от импортных поставок, курса валют и усложнения логистических цепочек при доставке из стран-производителей.

С чем связано резкое снижение цен на огурцы и капусту?

Это классическое сезонное явление, связанное с массовым поступлением на прилавки продукции нового урожая от отечественных агрохолдингов и фермерских хозяйств.

Как изменилась стоимость лекарственных препаратов?

Статистика фиксирует умеренный рост на популярные средства: "Валидол" подорожал на 1,9%, а "Ренгалин" — на 1,4%, что находится в рамках общей инфляционной динамики.

Подорожало ли проживание в гостиницах региона?

Да, стоимость гостиничных услуг в Удмуртии показала небольшой рост, прибавив в среднем 1% за отчетную неделю.

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