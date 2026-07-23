В Удмуртии зафиксированы заметные колебания цен на продовольственном рынке в период с 14 по 20 июля. Согласно данным региональной службы статистики, наиболее ощутимо для кошельков жителей подорожали бананы, цена которых увеличилась на 4,1% и достигла 150 рублей за килограмм. Параллельно с этим кредитная нагрузка населения заставляет внимательнее следить за чеками, где гречневая крупа прибавила 3,3%, подорожав до 53 рублей, а стоимость охлажденных кур выросла на 2,6%, составив в среднем 207 рублей за килограмм.
Сезонный фактор оказал решающее влияние на плодоовощную продукцию, позволив частично компенсировать рост затрат на другие продукты. Лидером падения цен стали свежие огурцы, которые подешевели сразу на 10% до 108 рублей, а белокочанная капуста сбросила 6,5% стоимости, зафиксировавшись на отметке 57 рублей. Также в республике стали доступнее куриные яйца, цена на которые снизилась на 3,9%, и репчатый лук, подешевевший на 2,5%. Эти данные подтверждаются мониторингом, который проводит издание udm-info.ru.
"Локальные скачки цен на импортные фрукты и бакалею часто связаны с логистическими издержками, тогда как удешевление овощей "борщевого набора" — классический признак летнего сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru экономический аналитик Никита Волков.
Изменения затронули и непродовольственный сектор: туалетное мыло и женские эластичные колготки выросли в цене почти на 4%, в то время как подгузники и хозяйственное мыло стали дешевле. В сфере услуг зафиксирован резкий скачок стоимости зарубежного отдыха — путевки в Юго-Восточную Азию подорожали на 10,9%. На фоне таких трат жителям региона приходится выбирать более бюджетные варианты досуга, посещая, например, городские парки, доступ к которым остается бесплатным.
Рост стоимости бананов обусловлен их полной зависимостью от импортных поставок, курса валют и усложнения логистических цепочек при доставке из стран-производителей.
Это классическое сезонное явление, связанное с массовым поступлением на прилавки продукции нового урожая от отечественных агрохолдингов и фермерских хозяйств.
Статистика фиксирует умеренный рост на популярные средства: "Валидол" подорожал на 1,9%, а "Ренгалин" — на 1,4%, что находится в рамках общей инфляционной динамики.
Да, стоимость гостиничных услуг в Удмуртии показала небольшой рост, прибавив в среднем 1% за отчетную неделю.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.