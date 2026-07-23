ГИБДД Нижегородской области расширила контроль за ремнями безопасности и телефонами

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года камеры автоматической фиксации выписали почти 1,5 млн штрафов. Сумма взысканий превысила 1,387 млн рублей. По прогнозам ведомства, к концу года число постановлений может вырасти до 3 млн.
Депутаты комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству изучили работу системы фотовидеофиксации в регионе. Сейчас в области работают 548 комплексов. Из них 444 — стационарные камеры, остальные зафиксированы на дорогах местного значения, региональных трассах и выделенных полосах общественного транспорта. В этом году три комплекса установили на трассе М-12 в направлениях Москвы и Казани.
|Показатель
|Данные
|Всего комплексов в регионе
|548
|Постановления за 6 месяцев 2026 г.
|~ 1,5 млн шт.
|Сумма штрафов за полгода
|свыше 1,387 млн руб.
|Распределение средств (регион / центр)
|75% / 25%
В 2026 году расширили список нарушений, которые фиксируют камеры. Теперь штрафы прилетают не только водителям, но и пассажирам за непристегнутый ремень безопасности (система работает на 13 комплексах). Также увеличили число камер, выявляющих использование мобильного телефона за рулем — таких устройств стало 18.
"Основная задача размещения комплексов — прежде всего в очагах аварийности. По итогам 2025 года у нас было сформировано 86 очагов аварийности. На текущий момент все они закрыты комплексами фотовидеофиксации", — сообщил и. о. директора ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Александр Бачурин.
Парламентарии раскритиковали дефицит передвижных комплексов, которые штрафуют за неправильную остановку. Депутат Евгений Бабаев отметил, что на всю область таких машин всего четыре, в то время как хаотичные остановки создают пробки и угрожают безопасности.
В ведомстве пояснили: проблема не в количестве техники, а в отсутствии утвержденных проектов организации движения и необходимых дорожных знаков на многих участках. Без этой базы камеры работать не могут.
Также обсудили систему экологического контроля. Закон о запрете въезда транспорта низкого экокласса приняли пять лет назад, но запустить его не удалось. Сейчас техническая возможность сопоставлять данные ГИБДД с классом автомобиля появилась, что может позволить запустить пилот в Нижнем Новгороде, однако Госавтоинспекция это пока не подтвердила.
Депутат Василий Суханов предложил использовать камеры для борьбы с водителями грузовиков, которые разгружают товары в магазинах, заезжая на тротуары и газоны. Как вариант, предложили масштабировать опыт Большой Покровской: там три камеры следят за въездом в пешеходную зону вне разрешенного времени (с 6:00 до 9:00), что уже дисциплинировало водителей.
По данным ГИБДД, собираемость штрафов в регионе растет, на текущий момент исполнены порядка 70% всех выписанных постановлений.
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