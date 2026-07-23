ГИБДД Нижегородской области расширила контроль за ремнями безопасности и телефонами

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года камеры автоматической фиксации выписали почти 1,5 млн штрафов. Сумма взысканий превысила 1,387 млн рублей. По прогнозам ведомства, к концу года число постановлений может вырасти до 3 млн.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сотрудник ГИБДД на улице

Депутаты комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству изучили работу системы фотовидеофиксации в регионе. Сейчас в области работают 548 комплексов. Из них 444 — стационарные камеры, остальные зафиксированы на дорогах местного значения, региональных трассах и выделенных полосах общественного транспорта. В этом году три комплекса установили на трассе М-12 в направлениях Москвы и Казани.

Показатель Данные Всего комплексов в регионе 548 Постановления за 6 месяцев 2026 г. ~ 1,5 млн шт. Сумма штрафов за полгода свыше 1,387 млн руб. Распределение средств (регион / центр) 75% / 25%

Контроль ремней и телефонов

В 2026 году расширили список нарушений, которые фиксируют камеры. Теперь штрафы прилетают не только водителям, но и пассажирам за непристегнутый ремень безопасности (система работает на 13 комплексах). Также увеличили число камер, выявляющих использование мобильного телефона за рулем — таких устройств стало 18.

"Основная задача размещения комплексов — прежде всего в очагах аварийности. По итогам 2025 года у нас было сформировано 86 очагов аварийности. На текущий момент все они закрыты комплексами фотовидеофиксации", — сообщил и. о. директора ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Александр Бачурин.

Спорные вопросы: пробки и экология

Парламентарии раскритиковали дефицит передвижных комплексов, которые штрафуют за неправильную остановку. Депутат Евгений Бабаев отметил, что на всю область таких машин всего четыре, в то время как хаотичные остановки создают пробки и угрожают безопасности.

В ведомстве пояснили: проблема не в количестве техники, а в отсутствии утвержденных проектов организации движения и необходимых дорожных знаков на многих участках. Без этой базы камеры работать не могут.

Также обсудили систему экологического контроля. Закон о запрете въезда транспорта низкого экокласса приняли пять лет назад, но запустить его не удалось. Сейчас техническая возможность сопоставлять данные ГИБДД с классом автомобиля появилась, что может позволить запустить пилот в Нижнем Новгороде, однако Госавтоинспекция это пока не подтвердила.

Борьба с заездом на газоны

Депутат Василий Суханов предложил использовать камеры для борьбы с водителями грузовиков, которые разгружают товары в магазинах, заезжая на тротуары и газоны. Как вариант, предложили масштабировать опыт Большой Покровской: там три камеры следят за въездом в пешеходную зону вне разрешенного времени (с 6:00 до 9:00), что уже дисциплинировало водителей.

По данным ГИБДД, собираемость штрафов в регионе растет, на текущий момент исполнены порядка 70% всех выписанных постановлений.