Под мостами не парковаться: в Санкт-Петербурге МЧС ввело запрет для ряда автомобилей из‑за риска пожара

МЧС запретило парковать электромобили, грузовики и машины с газобаллонным оборудованием под железнодорожными мостами и эстакадами. Ограничения коснулись всех объектов, которые ведомство относит к пожаро- и взрывоопасным.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина проверяет документы на автомобиле на авторынке

Обновленные требования зафиксировали в своде правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые нормы вступили в силу 10 июля.

Помимо запрета на стоянку определенных видов транспорта, МЧС пересмотрело требования к огнестойкости опор и пролетов мостов. Отдельные правила теперь касаются зданий станций высокоскоростных магистралей (ВСМ), а также материалов, которые используют при строительстве удаленных объектов, где доступ пожарных подразделений затруднен.

"Изменения направлены на защиту пассажиров и персонала железнодорожной инфраструктуры, а также на создание единых правил проектирования новых объектов, включая высокоскоростные линии", — пояснили в МЧС.

Стоит разделять эти меры с июньскими изменениями в правилах для автомобильных стоянок. Тогда ведомство уточнило: общего запрета на парковку электрокаров нет, речь шла лишь о нормах проектирования новых паркингов и установке зарядных станций.

Почему это важно

Специфика железнодорожных мостов и эстакад заключается в том, что при пожаре под ними огонь быстро перекидывается на несущие конструкции. В случае с электромобилями риск возрастает из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов: их возгорание сопровождается высокой температурой и выделением токсичных газов, которые крайне сложно потушить стандартными средствами.

Объект запрета Причина риска Электромобили Сложность тушения аккумуляторов, высокая температура горения. Авто с ГБО Высокий риск взрыва при утечке газа. Грузовой транспорт Большой объем топлива и габариты, затрудняющие доступ техники МЧС.

Для жителей Петербурга, где сеть железнодорожных путей и мостов пронизывает город, эти правила могут означать пересмотр привычных мест парковки в промышленных зонах или у ж/д переездов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова