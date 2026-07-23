Под мостами не парковаться: в Санкт-Петербурге МЧС ввело запрет для ряда автомобилей из‑за риска пожара

МЧС запретило парковать электромобили, грузовики и машины с газобаллонным оборудованием под железнодорожными мостами и эстакадами. Ограничения коснулись всех объектов, которые ведомство относит к пожаро- и взрывоопасным.
Обновленные требования зафиксировали в своде правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые нормы вступили в силу 10 июля.
Помимо запрета на стоянку определенных видов транспорта, МЧС пересмотрело требования к огнестойкости опор и пролетов мостов. Отдельные правила теперь касаются зданий станций высокоскоростных магистралей (ВСМ), а также материалов, которые используют при строительстве удаленных объектов, где доступ пожарных подразделений затруднен.
Стоит разделять эти меры с июньскими изменениями в правилах для автомобильных стоянок. Тогда ведомство уточнило: общего запрета на парковку электрокаров нет, речь шла лишь о нормах проектирования новых паркингов и установке зарядных станций.
Специфика железнодорожных мостов и эстакад заключается в том, что при пожаре под ними огонь быстро перекидывается на несущие конструкции. В случае с электромобилями риск возрастает из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов: их возгорание сопровождается высокой температурой и выделением токсичных газов, которые крайне сложно потушить стандартными средствами.
|Объект запрета
|Причина риска
|Электромобили
|Сложность тушения аккумуляторов, высокая температура горения.
|Авто с ГБО
|Высокий риск взрыва при утечке газа.
|Грузовой транспорт
|Большой объем топлива и габариты, затрудняющие доступ техники МЧС.
Для жителей Петербурга, где сеть железнодорожных путей и мостов пронизывает город, эти правила могут означать пересмотр привычных мест парковки в промышленных зонах или у ж/д переездов.
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