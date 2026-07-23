В Петрозаводске восстановили горячее водоснабжение в домах, которые остались без воды из-за аварии на теплосетях. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города, подача ресурса возобновилась к 15:00.
Проблема возникла сегодня, 23 июля, в 10:30. Повреждение сетей затронуло почти два десятка жилых домов в районах Голиковка и Каменный Бор. Без горячей воды остались жители улиц Правды, Калинина, а также Ключевского шоссе.
Ремонтные работы проводили сотрудники предприятия "ПКС-Тепловые сети".
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.