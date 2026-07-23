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В Петрозаводске восстановили водоснабжение в двадцати домах после аварии 23 июля

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске восстановили горячее водоснабжение в домах, которые остались без воды из-за аварии на теплосетях. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города, подача ресурса возобновилась к 15:00.

Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении

Проблема возникла сегодня, 23 июля, в 10:30. Повреждение сетей затронуло почти два десятка жилых домов в районах Голиковка и Каменный Бор. Без горячей воды остались жители улиц Правды, Калинина, а также Ключевского шоссе.

Ремонтные работы проводили сотрудники предприятия "ПКС-Тепловые сети".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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