В Петрозаводске восстановили водоснабжение в двадцати домах после аварии 23 июля

В Петрозаводске восстановили горячее водоснабжение в домах, которые остались без воды из-за аварии на теплосетях. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города, подача ресурса возобновилась к 15:00.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении

Проблема возникла сегодня, 23 июля, в 10:30. Повреждение сетей затронуло почти два десятка жилых домов в районах Голиковка и Каменный Бор. Без горячей воды остались жители улиц Правды, Калинина, а также Ключевского шоссе.

Ремонтные работы проводили сотрудники предприятия "ПКС-Тепловые сети".