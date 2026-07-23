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В Кстовском районе Нижегородской области подготовили к зиме более 700 многоквартирных домов

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижний Новгород и Кстовский район готовят тепловые сети к зиме 2026-2027 годов. Глава города Юрий Шалабаев проверил состояние Новогорьковской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом значительную часть региона.

Прокладка труб на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Прокладка труб на улице

Мэр осмотрел котлотурбинный цех и главный щит управления станции. В ходе встречи с руководством "Т Плюс" обсудили синхронизацию работ: теплосети должны быть готовы одновременно с жилыми домами, чтобы избежать задержек при пуске отопления.

Показатель Значение / Статус
Готовность многоквартирных домов (всего) ~ 5 тыс. зданий (43%)
Проверка теплосетей завершена на 92%
Готовность домов в Кстовском районе ~ 700 из 1000+ зданий
Затраты на ремонты перед сезоном около 300 млн рублей

Финансовая сторона подготовки опирается на долгосрочную модернизацию. За три года ПАО "Т Плюс" вложило в инфраструктуру более 2 млрд рублей.

"Пока все находится в плановых сроках", — сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В Кстовском районе работы идут по графику не только в жилом секторе, но и в социальных учреждениях: школах, детских садах и домах культуры. По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, темпы подготовки сейчас соответствуют показателям прошлого года.

"Все запланированные работы идут по утвержденным графикам для обеспечения бесперебойной подачи ресурса", — подтвердила директор филиала "Нижегородский" Группы "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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