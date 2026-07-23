В Кстовском районе Нижегородской области подготовили к зиме более 700 многоквартирных домов

Нижний Новгород и Кстовский район готовят тепловые сети к зиме 2026-2027 годов. Глава города Юрий Шалабаев проверил состояние Новогорьковской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом значительную часть региона.
Мэр осмотрел котлотурбинный цех и главный щит управления станции. В ходе встречи с руководством "Т Плюс" обсудили синхронизацию работ: теплосети должны быть готовы одновременно с жилыми домами, чтобы избежать задержек при пуске отопления.
|Показатель
|Значение / Статус
|Готовность многоквартирных домов (всего)
|~ 5 тыс. зданий (43%)
|Проверка теплосетей
|завершена на 92%
|Готовность домов в Кстовском районе
|~ 700 из 1000+ зданий
|Затраты на ремонты перед сезоном
|около 300 млн рублей
Финансовая сторона подготовки опирается на долгосрочную модернизацию. За три года ПАО "Т Плюс" вложило в инфраструктуру более 2 млрд рублей.
"Пока все находится в плановых сроках", — сообщил глава города Юрий Шалабаев.
В Кстовском районе работы идут по графику не только в жилом секторе, но и в социальных учреждениях: школах, детских садах и домах культуры. По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, темпы подготовки сейчас соответствуют показателям прошлого года.
"Все запланированные работы идут по утвержденным графикам для обеспечения бесперебойной подачи ресурса", — подтвердила директор филиала "Нижегородский" Группы "Т Плюс" Ирина Гнеушева.
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