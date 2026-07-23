Деньги больше не будут забирать: Кировская область подготовила решение для семей бойцов СВО

Депутаты Законодательного собрания Кировской области в первом чтении приняли закон о налоговых льготах для малого бизнеса, которым владеют родственники участников специальной военной операции (СВО).
Поправки освобождают предпринимателей из этой категории от уплаты налога на прибыль и единого налога. Срок действия налоговых каникул определит итоговый текст документа.
"Такие меры направлены на улучшение условий жизни семей военнослужащих и участников СВО", — отметили представители Законодательного собрания.
Авторы инициативы заложили в проект возможность расширить список льготников в будущем. Сейчас задача региональных властей — снизить финансовую нагрузку на семьи, где глава или близкий родственник находится в зоне боевых действий.
|Параметр
|Суть изменений
|Кто получает льготы
|Малые предприниматели из числа членов семей участников СВО
|Виды налогов под льготу
|Налог на прибыль, единый налог
|Статус документа
|Одобрен в первом чтении
Решение региональных депутатов фактически переводит часть социальной поддержки из формата прямых выплат в плоскость стимулирования экономической активности. Это позволяет семьям военнослужащих сохранять и развивать свое дело без дополнительных налоговых затрат.
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