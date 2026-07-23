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Деньги больше не будут забирать: Кировская область подготовила решение для семей бойцов СВО

Россия » Поволжье » Киров

Депутаты Законодательного собрания Кировской области в первом чтении приняли закон о налоговых льготах для малого бизнеса, которым владеют родственники участников специальной военной операции (СВО).

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

Поправки освобождают предпринимателей из этой категории от уплаты налога на прибыль и единого налога. Срок действия налоговых каникул определит итоговый текст документа.

"Такие меры направлены на улучшение условий жизни семей военнослужащих и участников СВО", — отметили представители Законодательного собрания.

Авторы инициативы заложили в проект возможность расширить список льготников в будущем. Сейчас задача региональных властей — снизить финансовую нагрузку на семьи, где глава или близкий родственник находится в зоне боевых действий.

Параметр Суть изменений
Кто получает льготы Малые предприниматели из числа членов семей участников СВО
Виды налогов под льготу Налог на прибыль, единый налог
Статус документа Одобрен в первом чтении

Решение региональных депутатов фактически переводит часть социальной поддержки из формата прямых выплат в плоскость стимулирования экономической активности. Это позволяет семьям военнослужащих сохранять и развивать свое дело без дополнительных налоговых затрат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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