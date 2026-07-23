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Снова бьют по мирным объектам: атаки дронов в Белгороде привели к тяжелым ранениям людей

Россия » Центр » Белгород

В Белгороде и приграничных селах в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали люди, повреждены здания предприятий и частный транспорт.

Фельдшер скорой помощи
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фельдшер скорой помощи

В городскую больницу № 2 Белгорода доставили мужчину из села Красный Октябрь. Там FPV-дрон ударил по предприятию; пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, спины и плеча. Также на месте прилета повреждена машина "Газель".

В самом Белгороде беспилотники атаковали коммерческий объект и другое предприятие. В результате выбиты стекла в служебном помещении, повреждены кузова и остекление двух автомобилей. Один из жителей города с минно-взрывной травмой обратился за помощью в горбольницу № 2; врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Также медицинскую помощь потребовался мужчине из села Крутой Лог, который получил поверхностное ранение грудной клетки при ракетном обстреле. Его состояние позволяет лечиться амбулаторно.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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