Снова бьют по мирным объектам: атаки дронов в Белгороде привели к тяжелым ранениям людей

В Белгороде и приграничных селах в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали люди, повреждены здания предприятий и частный транспорт.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фельдшер скорой помощи

В городскую больницу № 2 Белгорода доставили мужчину из села Красный Октябрь. Там FPV-дрон ударил по предприятию; пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, спины и плеча. Также на месте прилета повреждена машина "Газель".

В самом Белгороде беспилотники атаковали коммерческий объект и другое предприятие. В результате выбиты стекла в служебном помещении, повреждены кузова и остекление двух автомобилей. Один из жителей города с минно-взрывной травмой обратился за помощью в горбольницу № 2; врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Также медицинскую помощь потребовался мужчине из села Крутой Лог, который получил поверхностное ранение грудной клетки при ракетном обстреле. Его состояние позволяет лечиться амбулаторно.