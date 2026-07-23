Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немцы пошли на крайности: легендарный пикап лишили западных корней ради восточных технологий
Кусты баклажанов пустуют? Хитрая обработка бором спасает урожай в сырое лето
Энергетический тупик в Токио: Япония пошла на крайние меры ради спасения своей экономики
Порог входа в бизнес рухнул: новые условия поддержки безработных в Петербурге упростили старт
Руль под запретом: в Коми приставы запретили водить автомобиль должникам по алиментам
Ротавирус обезвоживает за считанные часы: чем спасать ребенка до приезда врача
Бесплатные виды и пещерные города: 10 лучших пешеходных троп для прогулок по Крыму
Национальная библиотека Белоруссии принимает XXIII Международный конкурс «Искусство книги» СНГ
Не только Невский: 7 бесплатных локаций Петербурга, которые подарят эмоции дороже дорогих экскурсий

Ветровки сменятся на тени: в Москве вторая половина лета принесет новый температурный удар

Россия » Центр » Москва

Столица готовится к температурному реваншу. После капризного начала лета, когда арктические циклоны заливали ледяными дождями, метеорологи обещают смену декораций. Вторая половина сезона в Москве и Подмосковье будет как минимум соответствовать климатической норме, а в отдельные периоды — ощутимо её превышать.

Москва
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Москва

Температурная арифметика столицы

Начальник отдела метеорологии Центрального УГМС Николай Терешонок связывает грядущее потепление с глобальными процессами. На атмосферную циркуляцию сейчас мощно влияет феномен Эль-Ниньо и общий прогрев океанических вод. Несмотря на то что в июне москвичи кутались в ветровки из-за северных ветров, средняя температура месяца всё равно оказалась выше привычных значений. Июль продолжает этот тренд, постепенно превращая город в подобие южного курорта, где даже новые кварталы реновации начинают плавиться от зноя.

Многолетние замеры показывают, что типичное московское лето — это постепенный прогрев от 17 градусов в июне до пиковых 21 градуса в июле и августе. Однако статистика последних лет фиксирует устойчивый дрейф в сторону потепления. Городская среда с её асфальтом и бетоном аккумулирует тепло быстрее, чем успевают остывать окрестные леса.

"Мы наблюдаем не просто разовую аномалию, а устойчивый тренд на повышение средних температур в столичном регионе. Даже если арктические вторжения приносят временное похолодание, общий баланс смещается в теплую сторону. Это требует пересмотра подходов к городскому планированию и нагрузкам на энергосети из-за систем кондиционирования", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Пока коммунальные службы готовятся к пиковым нагрузкам, транспортники корректируют графики. Например, на Октябрьской железной дороге модернизация путей уже изменила маршруты между Москвой и Тверью, что в условиях жары становится дополнительным испытанием для пассажиров.

Арктический след и таяние льдов

Ученые подчеркивают: московское тепло напрямую связано с деградацией льдов в Арктике. Площадь ледового покрова сократилась до критических отметок. В зимний сезон 2024-2025 годов потери составили 5,8%, что стало антирекордом за последние полвека. Меньше льда на севере — меньше "холодильников" для планеты, что рикошетом бьет по погоде в мегаполисе.

Параметр Что меняется
Средняя температура июля Ожидается на 1.5-2 градуса выше нормы
Осадки Ливневый характер, возможен дефицит влаги
Арктический лед Сокращение площади на 5,8%

Изменения климата заставляют город развиваться быстрее. Пока экологи бьют тревогу, власти ускоряют стройки в новых округах. В восточной части столицы перекраивают карту метро, чтобы обеспечить мобильность жителей "человейников" в любую погоду.

Мнение климатологов и прогнозы

Динамика московской погоды становится всё более непредсказуемой. Резкие перепады от субтропической жары к ураганным ливням — это новая реальность. 

"Прогнозы указывают на то, что вторая половина лета будет сухой и жаркой. Для Подмосковья это несет риски природных пожаров, а для Москвы — тяжелую обстановку в районах с плотной застройкой и минимумом озеленения. К сожалению, период 'затишья' в таянии арктических льдов закончился, и мы входим в фазу экстремальной климатической волатильности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по природным рискам Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли аномальная жара как в 2010 году?

Экстремальных значений того периода пока не прогнозируется, но периоды с температурой выше 30 градусов станут чаще.

Как Эль-Ниньо влияет на Москву?

Этот феномен меняет траектории циклонов, способствуя заносу более теплого воздуха из южных широт.

Стоит ли ждать засухи?

Вероятность дефицита осадков во второй половине лета выше средней, что характерно для текущего цикла потепления.

Поможет ли озеленение справиться со зноем?

Да, парковые зоны создают микроклимат, где температура на 3-5 градусов ниже, чем среди плотных жилых массивов.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Шоу-бизнес
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Тайна древнего рациона: археологи узнали главный продукт в рационе майя
Срыв мотивации и боль в суставах: три роковые ошибки, коварно губящие новичков
Ни дрели, ни сверла: 3 дедовских способа пробить ровное отверстие в толстом металле
Котлеты больше не в моде: готовим потрясающие праженки с тягучим сырным сюрпризом внутри
Горькая правда о фертильности: почему здоровый образ жизни бессилен перед биологией
«Опасный перекос»: в богатых странах сильно завышено потребление мощных антибиотиков, в бедных - не хватает препаратов
Опасное онемение рук: 5 признаков, что срединный нерв уже в серьезной опасности
Судьба самостроев изменилась: суды обязали искать способ избежать демонтажа любой ценой
Опасная психологическая ловушка: общение с нейросетью спровоцировало развитие тяжелого состояния
Новая Земля найдена? Что скрывает планета, где впервые заметили атмосферу у далекой скалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.