Кошельки трещат по швам: резкий ценовой рывок на заправках Тамбовской области обескуражил водителей

Тамбовская область превратилась в аномальную зону на топливной карте России: пока федеральные темпы роста цен начали остывать, региональные заправки выдали шокирующий рывок. Всего за семь дней литр горючего на местных АЗС прибавил почти 10 рублей, сделав заправку бака роскошью. Ситуацию усугубляет сохраняющийся дефицит, который заставляет власти держать автомобилистов на "голодном пайке" жестких лимитов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Разбор ценового форсажа

За отчетную неделю средний ценник на тамбовских заправках подскочил на 9 рублей 41 копейку, что эквивалентно росту в 11,6%. Теперь средняя стоимость литра зафиксирована на отметке 90,84 рубля.

На фоне общероссийского замедления инфляции, где индекс потребительских цен на бензин снизился с 102,3% до 101,7%, регион выглядит перегретым двигателем. Даже соседняя ситуация на заправках в других областях ЦФО не демонстрирует столь резких перепадов.

"Такой резкий скачок в отдельном субъекте при общем торможении цен в стране указывает на серьезные логистические сбои или локальный дефицит предложения. Когда базовые издержки растут столь стремительно, это неминуемо отразится на стоимости логистики и конечных товаров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Марка топлива Цена за литр (руб.) АИ-92 84,54 АИ-95 94,67 Дизельное топливо 91,85

Меры контроля и ограничения

Тамбовская область вошла в число лидеров по дороговизне, уступив в ЦФО лишь Воронежу. Однако в Воронежской области ценовые сдвиги составили символические 10 копеек за неделю.

Чтобы сбить ажиотажный спрос, в Тамбове продолжают действовать суровые правила: заправка по графику "чет-нечет", лимит в 30 литров на бак и полный запрет на наполнение канистр. Эти меры напоминают график работы АЗС в Курской области, где также пытались стабилизировать рынок административными рычагами.

"Введение лимитов — это всегда попытка выиграть время. Главная задача сейчас — не допустить остановки транспорта критической инфраструктуры. Если жалобы на АЗС станут массовыми, придется пересматривать нормативы отпуска топлива для муниципальной техники", — объяснила в интервью Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Пока в Омской и Ярославской областях литр бензина стоит в районе 65 рублей, крымские цены в 220 рублей остаются недосягаемым антирекордом. Тем не менее, для жителей центральной России тамбовские 90 рублей за литр — это серьезное испытание для семейных бюджетов.

"Аграрный сектор региона сейчас находится в зоне риска. Подобное удорожание дизеля в разгар сезона может привести к тому, что подорожание овощей и зерновых культур станет неизбежным следствием топливного кризиса", — отметил специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Почему ввели систему "чет-нечет"?

Эта мера позволяет распределить поток машин по дням в зависимости от последней цифры госномера, чтобы избежать многокилометровых очередей и перегрузки заправок в условиях нерегулярных поставок.

Можно ли купить бензин в запас в канистры?

Нет, на данный момент действует строгий запрет на отпуск любого вида топлива в тару. Весь объем должен заливаться непосредственно в топливный бак транспортного средства в пределах установленного лимита.

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