Терпение властей окончательно лопнуло: суд в Тюмени вынес вердикт по делу о промышленном свалке

Собственник земельного участка в Тюмени обязан убрать накопившийся там промышленный и бытовой мусор. Решение вынес Калининский районный суд города после иска межрайонной природоохранной прокуратуры.
Проблему обнаружили в мае 2025 года. Проверка показала, что участок превратился в несанкционированную свалку. Там скопились отработанные автомобильные шины, обрывки полиэтиленовой пленки и обломки железобетонных изделий.
"Несмотря на объявленное собственнику предостережение, свалка не была ликвидирована", — пояснили в прокуратуре.
Поскольку владелец проигнорировал требование убрать отходы добровольно, надзорный орган обратился в суд. Суд полностью поддержал требования прокурора. Теперь исполнение решения о расчистке территории находится под контролем ведомства.
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