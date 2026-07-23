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Терпение властей окончательно лопнуло: суд в Тюмени вынес вердикт по делу о промышленном свалке

Россия » Урал » Тюмень

Собственник земельного участка в Тюмени обязан убрать накопившийся там промышленный и бытовой мусор. Решение вынес Калининский районный суд города после иска межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ржавый седан на металлоприёмке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ржавый седан на металлоприёмке

Проблему обнаружили в мае 2025 года. Проверка показала, что участок превратился в несанкционированную свалку. Там скопились отработанные автомобильные шины, обрывки полиэтиленовой пленки и обломки железобетонных изделий.

"Несмотря на объявленное собственнику предостережение, свалка не была ликвидирована", — пояснили в прокуратуре.

Поскольку владелец проигнорировал требование убрать отходы добровольно, надзорный орган обратился в суд. Суд полностью поддержал требования прокурора. Теперь исполнение решения о расчистке территории находится под контролем ведомства.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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