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Удар по складу Wildberries стал испытанием для Кубани: бизнесу включили спасательный механизм

Россия » Юг

Власти Краснодарского края разворачивают систему экстренной помощи предпринимателям, чей товар оказался заблокирован или уничтожен после атаки беспилотника на логистический хаб Wildberries. Инцидент парализовал работу крупнейшего склада, через который кубанские производители отгружали продукцию по всей стране. Теперь бизнес столкнулся с обрывом цепочек поставок и риском невыполнения обязательств перед покупателями.

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Фото: www.pexels.com by Pavel Danilyuk is licensed under Бесплатное использование
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Инфраструктура спасения: горячая линия и фонды

Основной удар пришелся на малый и средний бизнес, использовавший склад как главный распределительный узел. Координацию поддержки взял на себя региональный Центр "Мой бизнес". Для пострадавших открыта специализированная горячая линия, где профильные специалисты фиксируют масштаб потерь и подбирают финансовые инструменты для "перепрошивки" логистики.

Руководитель департамента развития бизнеса Краснодарского края Юлия Приходько подчеркнула, что подход будет строго индивидуальным. Власти готовы задействовать ресурсы краевого Фонда развития бизнеса, предоставляя гарантии и доступ к льготным займам, чтобы компании не ушли в крутое пике из-за кассовых разрывов.

"Сейчас важно не допустить эффекта домино, когда проблемы одного склада обрушат десятки локальных производств. Региональный бюджет обладает достаточным запасом прочности, чтобы субсидировать процентные ставки или предоставить отсрочки по действующим микрозаймам для тех, кто попал в зону поражения", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Юридический щит и страховые лабиринты

Помимо дефицита оборотных средств, перед коммерсантами встал вопрос форс-мажора. Поставщики не могут вовремя доставить заказы, что грозит штрафными санкциями от маркетплейса и претензиями клиентов. Юристы советуют не ждать у моря погоды, а документально фиксировать факт инцидента через административные структуры.

Пока в акватории Черного моря сохраняются риски для судоходства, сухопутные логистические узлы становятся критической инфраструктурой. Любой сбой здесь требует не только денег, но и четкого правового алгоритма защиты интересов собственников товара.

"Предпринимателям необходимо грамотно квалифицировать атаку БПЛА как обстоятельство непреодолимой силы. Мы рекомендуем оперативно запрашивать справки в Торгово-промышленной палате, чтобы блокировать начисление пени со стороны контрагентов. В рамках муниципальных нормативов возможны и налоговые послабления на местном уровне", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Дорожная карта поддержки

Инструмент Суть поддержки
Льготные займы Пополнение оборотных средств под минимальный процент
Юридический блок Помощь в оформлении документов о форс-мажоре
Логистика Поиск альтернативных площадок для хранения в крае

Ответы на популярные вопросы

Куда звонить пострадавшему предпринимателю?

Необходимо обращаться на горячую линию Центра "Мой бизнес" Краснодарского края по официальным телефонам ведомства.

Нужно ли платить штрафы Wildberries за недоставку товара?

В случае ЧС маркетплейсы обычно аннулируют санкции, но юристы советуют подстраховаться справкой о форс-мажоре.

Какие документы готовить для получения льготного займа?

Базовый пакет включает подтверждение статуса МСП и выписки, фиксирующие объем заблокированного или утраченного товара.

Помогут ли с поиском нового склада?

Центр поддержки аккумулирует данные о свободных площадях в промышленных парках региона для временного размещения остатков продукции.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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