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АЗС в Костроме игнорируют требования по уведомлению водителей о прибытии бензовозов

Россия » Центр » Кострома

Водители в Костроме тратят лишнее время в очередях на АЗС из-за отсутствия информации о технических перерывах. Автомобилисты заезжают на станцию, но обнаруживают, что продажи временно приостановлены из-за прибытия бензовоза, о чем сотрудники заправок не предупреждают заранее.

Извините, топлива нет - заправочная станция
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извините, топлива нет - заправочная станция

Ситуация остается прежней, несмотря на требование губернатора Сергея Ситникова информировать клиентов о наличии топлива и графике перерывов. Тема обсуждалась на совещании еще 13 июля, но водители отмечают, что на практике порядок заправки не изменился.

Наиболее острый вопрос стоит перед клиентами "Роснефти". Из-за низких цен и высокого спроса здесь чаще всего случаются паузы в продаже бензина. На станции по Галичской улице сейчас отсутствует АИ-95.

Сеть АЗС / Адрес АИ-92 (руб.) АИ-95 (руб.) Дизель (руб.)
Роснефть 64,14 68,09 79,19
Газпромнефть (Ленина, Профсоюзная) 72,9 79,9 79,9
ЛигаОйл (Профсоюзная) / WitaOil до 100 99 99

В "Газпромнефти" на улицах Ленина и Профсоюзной все виды топлива в наличии. Однако на станции по улице Юрия Смирнова АИ-95 сейчас не продают.

До тех пор, пока владельцы АЗС не наладят систему уведомлений о перерывах, автомобилистам рекомендуется уточнять наличие бензина до заезда на территорию станции.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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