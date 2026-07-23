Водители в Костроме тратят лишнее время в очередях на АЗС из-за отсутствия информации о технических перерывах. Автомобилисты заезжают на станцию, но обнаруживают, что продажи временно приостановлены из-за прибытия бензовоза, о чем сотрудники заправок не предупреждают заранее.
Ситуация остается прежней, несмотря на требование губернатора Сергея Ситникова информировать клиентов о наличии топлива и графике перерывов. Тема обсуждалась на совещании еще 13 июля, но водители отмечают, что на практике порядок заправки не изменился.
Наиболее острый вопрос стоит перед клиентами "Роснефти". Из-за низких цен и высокого спроса здесь чаще всего случаются паузы в продаже бензина. На станции по Галичской улице сейчас отсутствует АИ-95.
|Сеть АЗС / Адрес
|АИ-92 (руб.)
|АИ-95 (руб.)
|Дизель (руб.)
|Роснефть
|64,14
|68,09
|79,19
|Газпромнефть (Ленина, Профсоюзная)
|72,9
|79,9
|79,9
|ЛигаОйл (Профсоюзная) / WitaOil
|до 100
|99
|99
В "Газпромнефти" на улицах Ленина и Профсоюзной все виды топлива в наличии. Однако на станции по улице Юрия Смирнова АИ-95 сейчас не продают.
До тех пор, пока владельцы АЗС не наладят систему уведомлений о перерывах, автомобилистам рекомендуется уточнять наличие бензина до заезда на территорию станции.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.