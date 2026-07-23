Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кефир превратился в яд для организма: микробиологи обнаружили бактерии там, где их быть не может
В Пензенской области введут лицензирование торговли табачной продукцией с 1 марта 2027 года
Острая харисса, базары и правила торга: что скрывает Тунис от не подготовленных туристов
Госавтоинспекция Барнаула усилит контроль за трезвостью водителей в конце июля
Рынок замер в ужасе: Вашингтон готовит полную зачистку популярного сегмента импорта
Правительство Кировской области направит дополнительные доходы бюджета на социальную сферу
Не только лицо стареет: как ретинол помогает вернуть молодость коже тела
Архангельская область утвердила квоты на добычу медведя, барсука и выдры на 2026-2027 годы
Администрация Томска установит 1,5 тысячи светоточек в поселках Росинка и Дзержинское

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о снижении дефицита топлива в Пермском крае

Россия » Поволжье » Пермь

В Пермском крае стабилизируют розничную продажу бензина. По словам губернатора Дмитрия Махонина, совместная работа региональных властей с профильными ведомствами и поставщиками помогла снизить дефицит топлива на заправках.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Рынок насыщают за счет ежедневных поставок, что позволяет постепенно нарастить запасы на АЗС. В приоритетном порядке топливом обеспечили все экстренные службы и предприятия Прикамья с критически важным статусом.

"Совместная работа с профильными ведомствами и предприятиями позволила снизить напряженность в розничной продаже бензина", — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Особый контроль установили над муниципалитетами, где фиксируют нехватку 92-го и 95-го бензина. Каждый такой случай разбирают в индивидуальном порядке.

Группа обеспечения Статус
Экстренные службы и критически важные предприятия Обеспечены в полном объеме
Розничные АЗС (общий рынок) Напряженность снижается, запасы растут
Муниципалитеты с дефицитом АИ-92 и АИ-95 На особом контроле, разбор каждого случая

Ситуация с топливом напрямую влияет на логистику региона и работу сельского хозяйства в период полевых работ. Стабилизация поставок должна исключить простои техники в отдаленных районах края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Шоу-бизнес
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Правительство Кировской области направит дополнительные доходы бюджета на социальную сферу
Архангельская область утвердила квоты на добычу медведя, барсука и выдры на 2026-2027 годы
Администрация Томска установит 1,5 тысячи светоточек в поселках Росинка и Дзержинское
Банк России в Ярославской области сообщил об увеличении количества выявленных фальшивых рублей
Посадка чеснока под зиму: схема двух рядов, которая удвоит урожай на ваших грядках
В Курске завершили второй этап массовой замены лифтов: 114 новых кабин в 41 доме
В Тюменской области Роспотребнадзор заблокировал продажу 252 партий продуктов с нарушениями
Какое жилье останется в цене: эксперты назвали самые надежные квартиры для покупки
Кировская область получила 678,7 млн рублей налоговых и невзимных платежей от Горьковской железной дороги
"Репутация — единственный актив, который нельзя купить": Валентин Куликов о системном мышлении, международном бизнесе и доверии инвесторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.