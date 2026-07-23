Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о снижении дефицита топлива в Пермском крае

В Пермском крае стабилизируют розничную продажу бензина. По словам губернатора Дмитрия Махонина, совместная работа региональных властей с профильными ведомствами и поставщиками помогла снизить дефицит топлива на заправках.

Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Рынок насыщают за счет ежедневных поставок, что позволяет постепенно нарастить запасы на АЗС. В приоритетном порядке топливом обеспечили все экстренные службы и предприятия Прикамья с критически важным статусом.

"Совместная работа с профильными ведомствами и предприятиями позволила снизить напряженность в розничной продаже бензина", — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Особый контроль установили над муниципалитетами, где фиксируют нехватку 92-го и 95-го бензина. Каждый такой случай разбирают в индивидуальном порядке.

Группа обеспечения Статус Экстренные службы и критически важные предприятия Обеспечены в полном объеме Розничные АЗС (общий рынок) Напряженность снижается, запасы растут Муниципалитеты с дефицитом АИ-92 и АИ-95 На особом контроле, разбор каждого случая

Ситуация с топливом напрямую влияет на логистику региона и работу сельского хозяйства в период полевых работ. Стабилизация поставок должна исключить простои техники в отдаленных районах края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов