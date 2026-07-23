Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога превратится в ловушку: модернизация путей Москвы и Твери парализовала привычные маршруты
Вода начала задыхаться: скрытый процесс в океанах способен изменить привычный мир вокруг нас
В медучреждения Омской области поступили педиатрические дозы вакцины от клещевого энцефалита
«Фуры риска»: на границе с Калининградом развернули литовское мясо
Госкорпорация Росатом запустила второй этап крупнейшего в России ветропарка в Дагестане
Ходьба против лени: как обычные 10 тысяч шагов запускают омоложение организма каждый день
Завтрак, который гасит скачки сахара: проверенная схема варки овсянки для сытости и здоровья
Солнце не помешает уходу: 3 косметических процедуры, которые необходимо пройти летом
Ржавчина больше не съест всё: Lada Niva Legend изменила подход к защите металла

В Пензенской области введут лицензирование торговли табачной продукцией с 1 марта 2027 года

Россия » Поволжье » Пенза

Власти Пензенской области вводят лицензирование розничной и развозной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. О деталях перехода к новой системе и способах пополнения регионального бюджета доложили на заседании правительства 23 июля.

Листья табака
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under publik domain
Листья табака

Переходный период стартует 1 октября. Полностью новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. До этого срока региону нужно создать нормативную базу и обследовать все торговые точки, где продают табак.

Показатель Значение
Количество продавцов табака в области 410 субъектов
Число торговых объектов более 3,5 тысяч
Дата вступления лицензирования в силу 1 марта 2027 года

Губернатор Олег Мельниченко потребовал составить четкий график обследований по муниципалитетам, чтобы министерство провело лицензирование оперативно.

Доходы от имущества

Отдельно обсудили поступления в бюджет от использования государственного и муниципального имущества. Министр государственного имущества Андрей Кудинов привел данные за первое полугодие 2026 года.

В консолидированный бюджет региона поступило 679 миллионов рублей, что больше суммы за аналогичный период прошлого года (603 миллиона рублей). Прирост обеспечили областные активы, тогда как доходы от муниципального имущества снизились.

"Это деньги, которые вы можете направлять на решение тех задач, которые постоянно перед нами ставите. Лишних денег, с учетом сегодняшней ситуации, нет, каждый рубль на счету", — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поручил главам муниципалитетов усилить работу по поиску ресурсов для увеличения доходов от использования принадлежащего им имущества.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Кемеровская область
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Новости Украины
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Правительство Кировской области направит дополнительные доходы бюджета на социальную сферу
Архангельская область утвердила квоты на добычу медведя, барсука и выдры на 2026-2027 годы
Администрация Томска установит 1,5 тысячи светоточек в поселках Росинка и Дзержинское
Банк России в Ярославской области сообщил об увеличении количества выявленных фальшивых рублей
Посадка чеснока под зиму: схема двух рядов, которая удвоит урожай на ваших грядках
В Курске завершили второй этап массовой замены лифтов: 114 новых кабин в 41 доме
В Тюменской области Роспотребнадзор заблокировал продажу 252 партий продуктов с нарушениями
Какое жилье останется в цене: эксперты назвали самые надежные квартиры для покупки
Кировская область получила 678,7 млн рублей налоговых и невзимных платежей от Горьковской железной дороги
"Репутация — единственный актив, который нельзя купить": Валентин Куликов о системном мышлении, международном бизнесе и доверии инвесторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.