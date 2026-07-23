Власти Пензенской области вводят лицензирование розничной и развозной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. О деталях перехода к новой системе и способах пополнения регионального бюджета доложили на заседании правительства 23 июля.
Переходный период стартует 1 октября. Полностью новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. До этого срока региону нужно создать нормативную базу и обследовать все торговые точки, где продают табак.
|Показатель
|Значение
|Количество продавцов табака в области
|410 субъектов
|Число торговых объектов
|более 3,5 тысяч
|Дата вступления лицензирования в силу
|1 марта 2027 года
Губернатор Олег Мельниченко потребовал составить четкий график обследований по муниципалитетам, чтобы министерство провело лицензирование оперативно.
Отдельно обсудили поступления в бюджет от использования государственного и муниципального имущества. Министр государственного имущества Андрей Кудинов привел данные за первое полугодие 2026 года.
В консолидированный бюджет региона поступило 679 миллионов рублей, что больше суммы за аналогичный период прошлого года (603 миллиона рублей). Прирост обеспечили областные активы, тогда как доходы от муниципального имущества снизились.
"Это деньги, которые вы можете направлять на решение тех задач, которые постоянно перед нами ставите. Лишних денег, с учетом сегодняшней ситуации, нет, каждый рубль на счету", — подчеркнул Олег Мельниченко.
Губернатор поручил главам муниципалитетов усилить работу по поиску ресурсов для увеличения доходов от использования принадлежащего им имущества.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.