В Пензенской области введут лицензирование торговли табачной продукцией с 1 марта 2027 года

Власти Пензенской области вводят лицензирование розничной и развозной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. О деталях перехода к новой системе и способах пополнения регионального бюджета доложили на заседании правительства 23 июля.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under publik domain Листья табака

Переходный период стартует 1 октября. Полностью новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. До этого срока региону нужно создать нормативную базу и обследовать все торговые точки, где продают табак.

Показатель Значение Количество продавцов табака в области 410 субъектов Число торговых объектов более 3,5 тысяч Дата вступления лицензирования в силу 1 марта 2027 года

Губернатор Олег Мельниченко потребовал составить четкий график обследований по муниципалитетам, чтобы министерство провело лицензирование оперативно.

Доходы от имущества

Отдельно обсудили поступления в бюджет от использования государственного и муниципального имущества. Министр государственного имущества Андрей Кудинов привел данные за первое полугодие 2026 года.

В консолидированный бюджет региона поступило 679 миллионов рублей, что больше суммы за аналогичный период прошлого года (603 миллиона рублей). Прирост обеспечили областные активы, тогда как доходы от муниципального имущества снизились.

"Это деньги, которые вы можете направлять на решение тех задач, которые постоянно перед нами ставите. Лишних денег, с учетом сегодняшней ситуации, нет, каждый рубль на счету", — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поручил главам муниципалитетов усилить работу по поиску ресурсов для увеличения доходов от использования принадлежащего им имущества.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов