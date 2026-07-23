В региональном Центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса обнаружили кишечную палочку в кефире и ряженке. Факт выявили при анализе проб молочных продуктов с жирностью 2,5%.
Микробиологические исследования показали наличие колиформ. Согласно санитарным нормам, эти бактерии в образцах объемом 0,1 куб. см отсутствовать должны полностью.
"Колиформы являются маркерами фекального загрязнения. Такие бактерии могут вызвать пищевое отравление", — поясняют в Роспотребнадзоре.
Имя производителя продукции в Центре не раскрывают.
Похожий случай произошел ранее в Тарском районе. Тогда предприниматель получил наказание за нарушение техрегламентов после того, как кишечную палочку нашли в молоке, которое поставляли в детский сад.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.