Госавтоинспекция Барнаула усилит контроль за трезвостью водителей в конце июля

В Барнауле с 23 по 26 июля пройдёт рейд «Нетрезвый водитель!». Инспекторы ГИБДД усилят контроль на дорогах и массово проверят водителей на трезвость. Акцию объявили после страшного ДТП с пьяным водителем, в котором погибли две девушки. За четыре дня инспекторы будут выявлять и пресекать случаи управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

В Госавтоинспекции напомнили: управление в нетрезвом состоянии создаёт реальную угрозу жизни и здоровью всех участников движения и влечёт уголовную или административную ответственность. Жителей Барнаула призвали не проходить мимо: если вы видите пьяного за рулём или водителя, создающего угрозу, звоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (3852) 391-090.