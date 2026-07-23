Госавтоинспекция Барнаула усилит контроль за трезвостью водителей в конце июля

В Барнауле с 23 по 26 июля пройдёт рейд «Нетрезвый водитель!». Инспекторы ГИБДД усилят контроль на дорогах и массово проверят водителей на трезвость. Акцию объявили после страшного ДТП с пьяным водителем, в котором погибли две девушки. За четыре дня инспекторы будут выявлять и пресекать случаи управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В Госавтоинспекции напомнили: управление в нетрезвом состоянии создаёт реальную угрозу жизни и здоровью всех участников движения и влечёт уголовную или административную ответственность. Жителей Барнаула призвали не проходить мимо: если вы видите пьяного за рулём или водителя, создающего угрозу, звоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (3852) 391-090.
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