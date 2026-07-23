Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В медучреждения Омской области поступили педиатрические дозы вакцины от клещевого энцефалита
«Фуры риска»: на границе с Калининградом развернули литовское мясо
Госкорпорация Росатом запустила второй этап крупнейшего в России ветропарка в Дагестане
Ходьба против лени: как обычные 10 тысяч шагов запускают омоложение организма каждый день
Завтрак, который гасит скачки сахара: проверенная схема варки овсянки для сытости и здоровья
Солнце не помешает уходу: 3 косметических процедуры, которые необходимо пройти летом
Ржавчина больше не съест всё: Lada Niva Legend изменила подход к защите металла
В Псковской области началась очистка незаконного полигона бытовых отходов в районе Заболотья
Очереди на заправках исчезают: жесткие меры правительства изменили ситуацию на рынке

Архангельская область утвердила квоты на добычу медведя, барсука и выдры на 2026-2027 годы

Россия » Северо-Запад » Архангельск

В Архангельской области утвердили квоты на добычу медведя, барсука и выдры. Лимиты будут действовать с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Дикий медведь
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дикий медведь

Охотникам Поморья разрешили добыть 1338 бурых медведей, 105 барсуков и 92 выдры. Ограничения касаются как закрепленных, так и общедоступных угодий региона.

Вид животного Лимит добычи (особей) Дата открытия сезона
Бурый медведь 1338 1 августа
Барсук 105 15 августа
Выдра 92 1 октября

"Количество по каждому виду определили на основании государственного мониторинга охотничьих ресурсов. Численность этих животных в регионе остается стабильной последние годы", — пояснил начальник отдела охраны животного мира министерства Николай Лукьяненко.

Чтобы легально добыть животное из лимитированного списка, охотнику нужно подать заявление в Минлеспром. Документы регистрируют не раньше чем за 14 дней до начала сезона на конкретный вид ресурса.

Ответы на популярные вопросы

Когда можно подать документы на охоту?

Заявление принимают за две недели до даты открытия сезона на выбранный вид животного.

На какие угодья распространяются квоты?

Лимиты действуют во всех закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях региона.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Садоводство, цветоводство
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Кемеровская область
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Пока спорят о "китайцах", в Россию приехал Subaru: цена кроссовера удивила даже скептиков
Авто
Пока спорят о "китайцах", в Россию приехал Subaru: цена кроссовера удивила даже скептиков
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Правительство Кировской области направит дополнительные доходы бюджета на социальную сферу
Архангельская область утвердила квоты на добычу медведя, барсука и выдры на 2026-2027 годы
Администрация Томска установит 1,5 тысячи светоточек в поселках Росинка и Дзержинское
Банк России в Ярославской области сообщил об увеличении количества выявленных фальшивых рублей
Посадка чеснока под зиму: схема двух рядов, которая удвоит урожай на ваших грядках
В Курске завершили второй этап массовой замены лифтов: 114 новых кабин в 41 доме
В Тюменской области Роспотребнадзор заблокировал продажу 252 партий продуктов с нарушениями
Какое жилье останется в цене: эксперты назвали самые надежные квартиры для покупки
Кировская область получила 678,7 млн рублей налоговых и невзимных платежей от Горьковской железной дороги
"Репутация — единственный актив, который нельзя купить": Валентин Куликов о системном мышлении, международном бизнесе и доверии инвесторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.