Архангельская область утвердила квоты на добычу медведя, барсука и выдры на 2026-2027 годы

В Архангельской области утвердили квоты на добычу медведя, барсука и выдры. Лимиты будут действовать с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.
Охотникам Поморья разрешили добыть 1338 бурых медведей, 105 барсуков и 92 выдры. Ограничения касаются как закрепленных, так и общедоступных угодий региона.
|Вид животного
|Лимит добычи (особей)
|Дата открытия сезона
|Бурый медведь
|1338
|1 августа
|Барсук
|105
|15 августа
|Выдра
|92
|1 октября
"Количество по каждому виду определили на основании государственного мониторинга охотничьих ресурсов. Численность этих животных в регионе остается стабильной последние годы", — пояснил начальник отдела охраны животного мира министерства Николай Лукьяненко.
Чтобы легально добыть животное из лимитированного списка, охотнику нужно подать заявление в Минлеспром. Документы регистрируют не раньше чем за 14 дней до начала сезона на конкретный вид ресурса.
Заявление принимают за две недели до даты открытия сезона на выбранный вид животного.
Лимиты действуют во всех закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях региона.
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