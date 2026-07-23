Администрация Томска установит 1,5 тысячи светоточек в поселках Росинка и Дзержинское

Томская мэрия оценила стоимость полного освещения присоединённых территорий в 160 миллионов рублей. Необходимо установить 1,5 тысячи светоточек и прокласть 55 километров линий. Работы начнутся в 2026 году, подрядчики уже определены.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рубли

Об этом заммэра Денис Хафизов сообщил на заседании комитета городского хозяйства думы Томска. Речь идёт о поселках Росинка и Дзержинское, селе Тимирязевское и деревне Киргизка. Жители этих территорий годами жаловались на отсутствие освещения.

"Потребность сформирована, есть решения судов и предписания правоохранительных органов", — подчеркнул Хафизов.

Первые этапы в 2026 году

В следующем году планируется поставить 50 светоточек на участках, где инженерная инфраструктура уже готова. Сейчас идёт их технологическое присоединение. Ещё 100-120 фонарей появятся в Тимирязевском, Кузовлеве и Эуште.

Приоритетный объект — дорога к школе в Тимирязевском. Жители неоднократно просили её осветить.

После завершения текущего сезона мэрия вернётся к составлению полного графика строительства новых линий.

"Освещение пригородных территорий — не только вопрос комфорта, но и безопасность. Судебные предписания говорят о том, что муниципалитет долго не мог выполнить свои обязательства. 160 миллионов — существенная сумма для городского бюджета, но откладывать дальше уже невозможно", — пояснил эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова