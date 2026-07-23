Администрация Томска установит 1,5 тысячи светоточек в поселках Росинка и Дзержинское

Томская мэрия оценила стоимость полного освещения присоединённых территорий в 160 миллионов рублей. Необходимо установить 1,5 тысячи светоточек и прокласть 55 километров линий. Работы начнутся в 2026 году, подрядчики уже определены.
Об этом заммэра Денис Хафизов сообщил на заседании комитета городского хозяйства думы Томска. Речь идёт о поселках Росинка и Дзержинское, селе Тимирязевское и деревне Киргизка. Жители этих территорий годами жаловались на отсутствие освещения.
"Потребность сформирована, есть решения судов и предписания правоохранительных органов", — подчеркнул Хафизов.
В следующем году планируется поставить 50 светоточек на участках, где инженерная инфраструктура уже готова. Сейчас идёт их технологическое присоединение. Ещё 100-120 фонарей появятся в Тимирязевском, Кузовлеве и Эуште.
Приоритетный объект — дорога к школе в Тимирязевском. Жители неоднократно просили её осветить.
После завершения текущего сезона мэрия вернётся к составлению полного графика строительства новых линий.
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