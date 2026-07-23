В Ярославской области за первое полугодие выросло число выявленных фальшивых российских рублей. По данным регионального отделения Банка России, с января по июнь обнаружили 34 поддельные банкноты. Это на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.
Чаще всего мошенники имитируют крупные номиналы. Больше половины всех фальшивок составили пятитысячные купюры — их нашли в 18 случаях. Также зафиксировали 13 поддельных тысячных банкнот, две по две тысячи рублей и одну пятисотрублевую.
|Номинал купюры
|Количество подделок (январь–июнь)
|5 000 рублей
|18
|1 000 рублей
|13
|2 000 рублей
|2
|500 рублей
|1
Одновременно с этим снизился объем фальшивой иностранной валюты. За шесть месяцев обнаружили всего две поддельные стодолларовые банкноты. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в регионе изъяли 50 таких купюр и одну фальшивку номиналом 20 евро.
Не пытаться передать банкноту другому лицу. Рекомендуется обратиться в любой коммерческий банк для проверки подлинности или в полицию.
Проверить защитные признаки можно с помощью мобильного приложения Банка России или на официальном сайте регулятора.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.