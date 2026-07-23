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Банк России в Ярославской области сообщил об увеличении количества выявленных фальшивых рублей

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославской области за первое полугодие выросло число выявленных фальшивых российских рублей. По данным регионального отделения Банка России, с января по июнь обнаружили 34 поддельные банкноты. Это на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.

Деньги
Фото: pixabay.com by AlPodgorny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Чаще всего мошенники имитируют крупные номиналы. Больше половины всех фальшивок составили пятитысячные купюры — их нашли в 18 случаях. Также зафиксировали 13 поддельных тысячных банкнот, две по две тысячи рублей и одну пятисотрублевую.

Номинал купюры Количество подделок (январь–июнь)
5 000 рублей 18
1 000 рублей 13
2 000 рублей 2
500 рублей 1

Одновременно с этим снизился объем фальшивой иностранной валюты. За шесть месяцев обнаружили всего две поддельные стодолларовые банкноты. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в регионе изъяли 50 таких купюр и одну фальшивку номиналом 20 евро.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если в руки попала подозрительная купюра?

Не пытаться передать банкноту другому лицу. Рекомендуется обратиться в любой коммерческий банк для проверки подлинности или в полицию.

Где проверить деньги самостоятельно?

Проверить защитные признаки можно с помощью мобильного приложения Банка России или на официальном сайте регулятора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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