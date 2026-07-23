Правительство Кировской области направит дополнительные доходы бюджета на социальную сферу

Депутаты Законодательного собрания Кировской области одобрили законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2026 год. По данным министерства финансов, собственные доходы региона вырастут почти на 2 миллиарда рублей и составят 77,2 миллиарда рублей — это на 10,6% выше показателей 2025 года.

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"В среднем по России консолидированные бюджеты регионов растут на 6%, в то время как консолидированный бюджет Кировской области — на 13%", — подчеркнули в министерстве финансов региона.

Все дополнительные средства направят на социальную сферу. Приоритеты — поддержка участников СВО и их семей, переселение из аварийного жилья, развитие спорта. Значительные средства пойдут на капитальный ремонт, благоустройство, обеспечение безопасности и подготовку к отопительному сезону. Дефицит бюджета сократится примерно на 1,5 миллиарда рублей. Законопроект принят большинством голосов депутатов.

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