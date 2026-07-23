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В Курске завершили второй этап массовой замены лифтов: 114 новых кабин в 41 доме

Россия » Центр » Курск

В Курске завершился второй этап региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов — массовая замена лифтового оборудования. В 41 многоквартирном доме установлено 114 современных кабин. Оживленным интересом жильцов пользуются две девятиэтажки по улице Студенческой: новые лифты там работают уже неделю.

Лифт
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лифт

"Ездить — удовольствие": жители оценили комфорт

Раньше подъезд на верхние этажи занимал время и нервы. Старые лифты ехали медленно, со скрипом и частыми остановками. Сейчас, по словам жильцов 12-го дома по улице Студенческой, разница очевидна.

— Лифт уже был в довольно плачевном состоянии, — рассказывает житель дома Константин. — Он ездил уже со скрипом. Медленно и печально. Новые — прекрасные, качественные. Хорошо ездят, удобно. Что еще можно сказать… Отлично сделаны! Не только отлично сделаны, но и раньше срока.

Константин уточняет: монтаж занял около месяца, хотя он готов был ждать подольше — до двух месяцев. Соседи подтверждают: подрядчики уложились в сроки без потери качества.

Подросток Кирилл, живущий в том же подъезде, отмечает комфорт и даже музыку в кабине:

— Крутой лифт, музыка есть. Короче, когда ты поднимаешься вверх, музыка работает там.

Электромеханик Андрей Шумаков, обслуживающий новые кабинки, подтверждает: технология стала проще и надежнее.

— Модернизированный лифт. Новые технологии ввели. Упрощено. Все легко дается. Легко делается, чинится все. И простые лифты, — характеризует технику специалист. — Где-то неделю в эксплуатации. Никаких технических поломок, ничего не было. Проблем никаких.

Масштаб программы: три этапа до конца года

Замена лифтов в Курске ведется в три этапа в рамках региональной программы капитального ремонта. Второй этап завершен 앞서 планового графика. По данным заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Курской области Николая Блохи, более половины объектов уже сданы в Фонд. Замечаний от обслуживающих организаций за время пробной эксплуатации не поступало.

Этап программы Результат / План
Первый этап (выполнен ранее) Замена лифтов в первых домах программы (данные по этапу в источнике не указаны, выполнен ранее)
Второй этап (завершен) 41 дом, 114 лифтов. Завершен раньше срока, замечаний нет.
Третий этап (до конца года) План — замена лифтов еще в 24 курских многоэтажках.

Всего по итогам трех этапов в курских многоквартирных домах появится современное лифтовое оборудование, заменившее морально и физически устаревшее оборудование советского и раннепостсоветского выпуска.

Экспертная проверка

Экспертная проверка:
политолог / аналитик местного самоуправления
Владимир Орлов

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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