Кировская область получила 678,7 млн рублей налоговых и невзимных платежей от Горьковской железной дороги

За первое полугодие 2026 года Горьковская железная дорога перечислила в бюджеты регионов своего присутствия почти 4 млрд рублей налоговых и невзимных платежей. Ключевым донором среди субъектов стала Кировская область: в её кассу поступило 678,7 млн рублей.

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По данным на 1 июля, региональный бюджет получил 580 млн рублей, ещё 99 млн рублей были направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог области. Таким образом, железная дорога подтвердила статус системного донора региональной финансовой системы.

Параллельно с налоговыми отчислениями продолжается инвестиционная программа. В текущем году на развитие инфраструктуры Горьковской железной дороги в Кировской области планируется направить около 3 млрд рублей. Средства пойдут на обновление путевого хозяйства, реконструкцию путей и современзацию сигнально-блокировочной аппаратуры.

"Железная дорога для регионов Поволжья — это не просто транспортный коридор, а мощный экономический двигатель. Стабильные налоговые поступления в размере почти 4 млрд рублей за полгода демонстрируют высокую рентабельность отрасли и её решающую роль в заполнении региональных казен. При этом план инвестиций в 3 млрд рублей только на Кировскую область говорит о том, что бизнес реинвестирует заработанное в собственный развитие, повышая пропускную способность и надежность магистрали. Для региональной экономики это двойной эффект: наполнение бюджета сегодня и создание условий для промышленного роста завтра", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов