В Санкт-Петербурге зафиксировали 181 случай энцефалита и боррелиоза после укусов клещей

С начала года в Санкт‑Петербурге за медицинской помощью из‑за укусов клещей обратились 11 тысяч человек. Об этом 23 июля в эфире телеканала "Санкт‑Петербург" сообщила начальник управления Роспотребнадзора по региону Ирина Катаева.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осторожно, клещи в лесу

Большинство пострадавших подхватили клещей на территории Ленинградской области. Последствия укусов серьезны: энцефалит подтвердили у 31 пациента, боррелиоз (болезнь Лайма) — у 150.

Параллельно растёт охват вакцинации: ежегодно он увеличивается примерно на 10%. По словам Катаевой, план на текущий год предполагал прививку 70 тысяч человек, а на деле привито уже 90 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении так называемых "наноклещей" — такого вида не существует.