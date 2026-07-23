В Тюменской области Роспотребнадзор заблокировал продажу 252 партий продуктов с нарушениями

Роспотребнадзор по Тюменской области проверил 670 точек общественного питания и пищеблоков в учебных заведениях за первую половину 2026 года. Инспекторы оценили условия приготовления еды и качество продуктов, которые попадают на столы жителей региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Стол с ложкой и подносом в столоной и уборщик на заднем плане

Показатель Значение Проверенных объектов 670 Исследованных проб продуктов более 7 тысяч Снято с продажи продукции более 1350 кг (252 партии)

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обнаружила брак в части проб. В 4,5% случаев продукты не прошли проверку по микробиологическим и физико-химическим параметрам. Еще в 0,3% образцов зафиксировали превышение нормы нитратов.

Основной объем изъятой продукции — более полутора тонн — убрали с полок магазинов из-за ошибок в маркировке. Ведомство заблокировало продажу всех опасных партий, чтобы они не попали к покупателям.