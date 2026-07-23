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В Тюменской области Роспотребнадзор заблокировал продажу 252 партий продуктов с нарушениями

Россия » Сибирь

Роспотребнадзор по Тюменской области проверил 670 точек общественного питания и пищеблоков в учебных заведениях за первую половину 2026 года. Инспекторы оценили условия приготовления еды и качество продуктов, которые попадают на столы жителей региона.

Стол с ложкой и подносом в столоной и уборщик на заднем плане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Стол с ложкой и подносом в столоной и уборщик на заднем плане
Показатель Значение
Проверенных объектов 670
Исследованных проб продуктов более 7 тысяч
Снято с продажи продукции более 1350 кг (252 партии)

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обнаружила брак в части проб. В 4,5% случаев продукты не прошли проверку по микробиологическим и физико-химическим параметрам. Еще в 0,3% образцов зафиксировали превышение нормы нитратов.

Основной объем изъятой продукции — более полутора тонн — убрали с полок магазинов из-за ошибок в маркировке. Ведомство заблокировало продажу всех опасных партий, чтобы они не попали к покупателям.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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