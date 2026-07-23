Роспотребнадзор по Тюменской области проверил 670 точек общественного питания и пищеблоков в учебных заведениях за первую половину 2026 года. Инспекторы оценили условия приготовления еды и качество продуктов, которые попадают на столы жителей региона.
|Показатель
|Значение
|Проверенных объектов
|670
|Исследованных проб продуктов
|более 7 тысяч
|Снято с продажи продукции
|более 1350 кг (252 партии)
Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обнаружила брак в части проб. В 4,5% случаев продукты не прошли проверку по микробиологическим и физико-химическим параметрам. Еще в 0,3% образцов зафиксировали превышение нормы нитратов.
Основной объем изъятой продукции — более полутора тонн — убрали с полок магазинов из-за ошибок в маркировке. Ведомство заблокировало продажу всех опасных партий, чтобы они не попали к покупателям.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.