Трасса Ялта — Севастополь полностью перекрыта из-за схода селевого потока на 25-м километре

Автодорогу Ялта — Севастополь полностью перекрыли 23 июля на 25-м километре — в районе Оползневого и Голубого залива. Причину назвали обильные осадки: с гор сошёл селевой поток, завалив проезжую часть грунтом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожная разметка

На месте работают девять единиц техники и 10 дорожников "Крымавтодора". Помогают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. По предварительным оценкам, нужно убрать около 400 кубометров грунта. Движение возобновят, как только проезжая часть будет очищена.

Автомобилистам придётся искать обходные пути. Прямая связь между Ялтой и Севастополем на этом участке пока отсутствует.