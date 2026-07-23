Трасса Ялта — Севастополь полностью перекрыта из-за схода селевого потока на 25-м километре

Автодорогу Ялта — Севастополь полностью перекрыли 23 июля на 25-м километре — в районе Оползневого и Голубого залива. Причину назвали обильные осадки: с гор сошёл селевой поток, завалив проезжую часть грунтом.
На месте работают девять единиц техники и 10 дорожников "Крымавтодора". Помогают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. По предварительным оценкам, нужно убрать около 400 кубометров грунта. Движение возобновят, как только проезжая часть будет очищена.
Автомобилистам придётся искать обходные пути. Прямая связь между Ялтой и Севастополем на этом участке пока отсутствует.
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