Череповец и Вологда стали лидерами по количеству самовольных подключений к электричеству

В Вологодской области с начала года зафиксировали 59 случаев незаконного подключения к электросетям. Нарушители восстанавливали подачу электричества самостоятельно после того, как компания отключила их за неуплату.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Электрики производят замену щитков в подъезде

Больше всего таких случаев нашли в Череповце — здесь в правоохранительные органы направили 42 заявления. В Вологде выявили 12 нарушений, в Кириллове — три, по одному факту — в Харовске и Бабаево.

Город Количество нарушений Череповец 42 Вологда 12 Кириллов 3 Харовск, Бабаево по 1

Специалисты ООО "Северная сбытовая компания" предупреждают, что такие действия бьют по соседям. Если в многоквартирном доме кто-то ворует электричество, стоимость этого объема распределяется между всеми собственниками помещений.

"Самовольные подключения обычно делают кустарным способом. Это вызывает скачки напряжения и портит качество электроснабжения, что может привести к короткому замыканию или пожару", — сообщили в ООО "Северная сбытовая компания".

Ответы на популярные вопросы

Кто платит за украденный свет в многоквартирном доме?

Сумма за незаконно потребленные киловатты распределяется между всеми жильцами дома, которые имеют лицевые счета.

Чем опасны "кустарные" подключения для жильцов?

Непрофессиональный монтаж проводов создает риск короткого замыкания и может стать причиной возгорания в квартире или подъезде.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех