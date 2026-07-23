Череповец и Вологда стали лидерами по количеству самовольных подключений к электричеству

В Вологодской области с начала года зафиксировали 59 случаев незаконного подключения к электросетям. Нарушители восстанавливали подачу электричества самостоятельно после того, как компания отключила их за неуплату.
Больше всего таких случаев нашли в Череповце — здесь в правоохранительные органы направили 42 заявления. В Вологде выявили 12 нарушений, в Кириллове — три, по одному факту — в Харовске и Бабаево.
|Город
|Количество нарушений
|Череповец
|42
|Вологда
|12
|Кириллов
|3
|Харовск, Бабаево
|по 1
Специалисты ООО "Северная сбытовая компания" предупреждают, что такие действия бьют по соседям. Если в многоквартирном доме кто-то ворует электричество, стоимость этого объема распределяется между всеми собственниками помещений.
"Самовольные подключения обычно делают кустарным способом. Это вызывает скачки напряжения и портит качество электроснабжения, что может привести к короткому замыканию или пожару", — сообщили в ООО "Северная сбытовая компания".
Сумма за незаконно потребленные киловатты распределяется между всеми жильцами дома, которые имеют лицевые счета.
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