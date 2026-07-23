Правительство РФ выделило более 780 млн рублей на реконструкцию северных очистных сооружений в Астрахани

Правительство РФ выделило Астраханской области более 780 млн рублей на реконструкцию северных очистных сооружений канализации (СОСК). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги пойдут на второй этап работ по обновлению объекта.

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Очистные сооружения в селе Началово Приволжского района строили в 1970-х годах. С тех пор капитального ремонта они не видели, хотя сейчас обслуживают большую часть Астрахани и городские заводы.

Обновление системы позволит увеличить мощность объекта и внедрить современные технологии фильтрации. В результате в водоемы региона будет попадать меньше грязных стоков, что напрямую повлияет на чистоту воды и экологию края.

Параметр Данные Сумма финансирования более 780 млн рублей Год постройки объекта 1970-е гг. Плановый срок завершения до конца 2026 года

Работы на СОСК начались в 2022 году, но продвигаются с перебоями. Ранее региональные власти признавали отставание от графика, из-за чего сроки сдачи объекта несколько раз переносили.

"После реконструкции мощность сооружений увеличится, а процесс очистки станет высокотехнологичным и экологически безопасным", — указано в материалах к постановлению.

Для жителей Астрахани завершение этого проекта означает решение застарелой проблемы с водоотведением и снижение нагрузки на экосистему Приволжского района.

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