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На платформе "Первомайская" в Екатеринбурге демонтировали торговые павильоны и пассажирский навес

Россия » Урал » Екатеринбург

В Екатеринбурге снесли торговые павильоны и пассажирский навес на автобусной станции у ж/д платформы "Первомайская". Демонтажем занялись несколько дней назад, сейчас работы почти закончены.

Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия

По данным городской администрации, строения считались незаконными. Срок действия договоров на размещение этих объектов истек, поэтому мэрия привлекла подрядчика для их сноса под надзором полиции. Предприниматели сами оборудование не убрали.

Вместе с магазинами рабочие убрали навес с вывеской "Автостанция", который защищал людей от дождя и снега. Информации о том, установят ли на этом месте новую конструкцию для пассажиров, нет.

Станция "Восточная" является важным узлом для жителей северо-востока города и пригорода: отсюда уходят городские маршруты и автобусы в Берёзовский, а также в поселки вдоль Режевского тракта.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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