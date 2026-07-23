В спортшколах Амурской области проводят ремонт перед началом нового учебного года

Спортивные школы Амурской области начали подготовку к новому учебному году. В залах и кабинетах сейчас делают косметический ремонт, чтобы принять новых воспитанников. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
В СШОР восстанавливают крыльцо — делают вход безопасным. В Амурской областной спортшколе (АОСШОР) уже покрасили залы киокушина и легкой атлетики. Сейчас рабочие обновляют покрытие в комплексе Белогорья и в зале гимнастики.
Во второй половине августа в учреждениях пройдет проверка. Специальная комиссия из министерства оценит готовность школ к началу тренировок.
Параллельно школы открыли набор детей на бюджетные и платные отделения. Список доступных секций зависит от учреждения:
|Спортшкола
|Направления набора
|АОСШОР
|Легкая атлетика, киокушин, спортивная гимнастика (для девочек)
|СШОР
|Бокс, дзюдо, легкая атлетика, волейбол, самбо, киокусинкай, греко-римская и вольная борьба
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