В спортшколах Амурской области проводят ремонт перед началом нового учебного года

Спортивные школы Амурской области начали подготовку к новому учебному году. В залах и кабинетах сейчас делают косметический ремонт, чтобы принять новых воспитанников. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пролом в стене

В СШОР восстанавливают крыльцо — делают вход безопасным. В Амурской областной спортшколе (АОСШОР) уже покрасили залы киокушина и легкой атлетики. Сейчас рабочие обновляют покрытие в комплексе Белогорья и в зале гимнастики.

Во второй половине августа в учреждениях пройдет проверка. Специальная комиссия из министерства оценит готовность школ к началу тренировок.

Параллельно школы открыли набор детей на бюджетные и платные отделения. Список доступных секций зависит от учреждения:

Спортшкола Направления набора АОСШОР Легкая атлетика, киокушин, спортивная гимнастика (для девочек) СШОР Бокс, дзюдо, легкая атлетика, волейбол, самбо, киокусинкай, греко-римская и вольная борьба