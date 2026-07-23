Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трасса Ялта — Севастополь полностью перекрыта из-за схода селевого потока на 25-м километре
Череповец и Вологда стали лидерами по количеству самовольных подключений к электричеству
Обычный грифель внезапно застыл в воздухе: японские учёные научили графит левитировать
Анатомия оказалась сложнее: открытие новой сети сосудов заставило пересмотреть борьбу со слепотой
Германия на грани коллапса: пустые хранилища и тайная сделка в Баку повернули ситуацию вспять
Покупка машины с маленьким пробегом: как простоявшие в пробках авто обманывают покупателей
Правительство РФ выделило более 780 млн рублей на реконструкцию северных очистных сооружений в Астрахани
Невидимый враг отпуска: как жесткое планирование превращает перезагрузку в новые стрессы
На платформе "Первомайская" в Екатеринбурге демонтировали торговые павильоны и пассажирский навес

Тульская область и Москва перейдут на обновленные составы "Иволга" с осени 2026 года

Россия » Центр » Тула

Между Москвой и соседними регионами, включая Тульскую область, запустят обновленную версию экспрессов "Иволга". Первые поезда на новых маршрутах появятся осенью 2026 года.

Поезд "Иволга"
Фото: wikimedia by Пресс-служба Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Поезд "Иволга"

Для пассажиров, которые ежедневно ездят на работу или в поездки по делам, изменения коснутся прежде всего условий в салоне. В новых составах заменят сиденья на более удобные, установят современные системы кондиционирования и обеспечат доступ к Wi-Fi. Также инженеры переработают акустику в вагонах, чтобы снизить уровень шума во время движения.

Помимо обновления подвижного состава, планируют оптимизировать график и маршруты. Это сократит время в пути между городами и Москвой за счет увеличения скорости поездов и более точного планирования движения.

Параметр Что изменится
Комфорт в салоне Новые сиденья, улучшенная акустика и кондиционеры
Связь Появление Wi-Fi в вагонах
Сроки запуска Поэтапно с осени 2026 года

Внедрение новых составов позволит укрепить транспортную связь между столицей и городами Центральной России, сделав поездки быстрее и предсказуемее для жителей региона.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Еда и рецепты
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Мир. Новости мира
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Ведомственные службы Карелии предупредили об активности клещей в парках и на дачных участках
Тамань стала точкой тревоги в Черном море: турецкий сухогруз с углем попал под удар дрона
РЖД направила 4,8 млрд рублей на капитальный ремонт путей в Красноярском крае
Секунды решили всё: пилот катапультировался перед падением военного самолета под Москвой
Минсельхоз России финансирует капитальный ремонт школы № 4 и других объектов в городе Родники
Три предприятия Красноярского края подверглись проверке из-за жалоб владельцев пасек
Отели Самарской области начали перевод регистрации гостей в цифровой формат через сервис МАКС
Новосибирская область заняла 58-е место в рейтинге доступности жилья для населения
Точка на карте превратилась в нефтяной рычаг: Мадагаскар меняет расклад между Москвой и Западом
В Омске с 30 июля по 3 августа введут ограничения движения транспорта на площади Победы и в центре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.