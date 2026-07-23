Тульская область и Москва перейдут на обновленные составы "Иволга" с осени 2026 года

Между Москвой и соседними регионами, включая Тульскую область, запустят обновленную версию экспрессов "Иволга". Первые поезда на новых маршрутах появятся осенью 2026 года.

Фото: wikimedia by Пресс-служба Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Поезд "Иволга"

Для пассажиров, которые ежедневно ездят на работу или в поездки по делам, изменения коснутся прежде всего условий в салоне. В новых составах заменят сиденья на более удобные, установят современные системы кондиционирования и обеспечат доступ к Wi-Fi. Также инженеры переработают акустику в вагонах, чтобы снизить уровень шума во время движения.

Помимо обновления подвижного состава, планируют оптимизировать график и маршруты. Это сократит время в пути между городами и Москвой за счет увеличения скорости поездов и более точного планирования движения.

Параметр Что изменится Комфорт в салоне Новые сиденья, улучшенная акустика и кондиционеры Связь Появление Wi-Fi в вагонах Сроки запуска Поэтапно с осени 2026 года

Внедрение новых составов позволит укрепить транспортную связь между столицей и городами Центральной России, сделав поездки быстрее и предсказуемее для жителей региона.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова